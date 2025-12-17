Guía rápida del Hoy No Circula: quién sí y quién no circula este miércoles 17 de diciembre

Durante los miércoles, el programa Hoy No Circula presenta ajustes específicos dentro de su calendario semanal en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por ello, es fundamental que los automovilistas revisen si su vehículo tiene permitido transitar, con el objetivo de evitar multas o incluso el traslado al corralón.

Hoy No Circula: ¿qué autos no pueden circular los miércoles?

De acuerdo con lo establecido por el programa ambiental, los miércoles tienen restricción los vehículos que cuenten con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción se aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, y es válida en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en al menos 40 municipios del Edomex, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades recuerdan que estas medidas buscan disminuir los niveles de contaminación atmosférica, especialmente durante la temporada invernal, cuando se incrementa la concentración de contaminantes debido a las condiciones climatológicas.

¿Qué autos sí pueden circular este 17 de diciembre?

Los automóviles que cuentan con holograma “00” o “0” están exentos del Hoy No Circula, por lo que pueden transitar libremente cualquier día de la semana. No obstante, esta excepción deja de aplicar si se activa el Doble Hoy No Circula, generalmente durante contingencias ambientales.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Incumplir con el programa puede resultar costoso. En 2025, las sanciones económicas por circular en día restringido van de 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Las autoridades de tránsito mantienen operativos permanentes para verificar el cumplimiento del programa, por lo que se recomienda a los conductores respetar las disposiciones vigentes.

¿Cómo recibir notificaciones del Doble Hoy No Circula?

Para mantenerse informado sobre contingencias ambientales y posibles cambios al programa, los automovilistas pueden activar notificaciones gratuitas por SMS siguiendo estos pasos:



Ingresar al portal oficial: hoynocircula.cdmx.gob.mx Seleccionar el holograma y la terminación de placa Iniciar sesión con la cuenta de Llave CDMX Activar la opción para recibir notificaciones

En caso de ya no desear recibir los avisos, es posible cancelar la suscripción enviando un SMS con la palabra “BAJA NOCIRCULA”.

