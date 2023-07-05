¿Qué carros descansan el miércoles 5 de julio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es muy importante atender el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles 5 de julio, las restricciones aplican para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 en Ciudad de México y Edomex.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

¿Qué coches no circulan este miércoles 5 de julio de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula .

. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

|Twitter @CAMegalopolis

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, por este motivo es importante acatar las recomendaciones que han brindado desde el inicio del programa.