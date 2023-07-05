¿Qué carros descansan el miércoles 5 de julio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?
¡Cuida las multas! Recuerda que el Hoy No Circula está activo, por lo que a continuación FIA te informa los autos que descansan en la CDMX y Edomex.
Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es muy importante atender el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles 5 de julio, las restricciones aplican para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 en Ciudad de México y Edomex.
De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.
¿Qué coches no circulan este miércoles 5 de julio de 2023 en CDMX y Edomex?
- Autos con holograma 1 o 2.
- Engomado rojo.
- Terminación de placas 3 o 4.
¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?
Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.
- Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula.
- Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).
- Coches de transporte escolar y de personal.
- Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.
- Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:
Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:
- Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
- Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
- Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
- Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
- Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0
El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, por este motivo es importante acatar las recomendaciones que han brindado desde el inicio del programa.