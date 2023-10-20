¡Se acabó la semana! Autos que descansan el 20 de octubre en CDMX por el Hoy No Circula

¡Llegó el fin de semana! Si tu intención es visitar la Ciudad de México o el Estado de México recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 20 de octubre, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día nosotros te lo decimos.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 20 de octubre no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan este viernes 20 de octubre en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Hoy No Circula para autos foráneos en CDMX y Edomex: así funciona

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

Hoy No Circula viernes 20 de octubre: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

Cualquier autoridad de tránsito te puede detener e infraccionar, por lo que es importante que te mantengas al margen del horario en que está prohibido andar en la CDMX y zona conurbada del Estado de México.

