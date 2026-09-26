¿Cambia el Hoy No Circula el sábado? Así queda este 26 de septiembre 2026

¡Hey! ¿A dónde? El último sábado del mes de septiembre, el calendario del Hoy No Circula cambia. Consulta qué vehículos no pueden andar en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex). ¡Que no te multen este fin de semana!

Vehículos que no pueden circular el sábado 26 de septiembre

De acuerdo con la CAMe, este sábado 26 de septiembre, último sábado del mes, el programa del Hoy No Circula cambiará.

En la Ciudad de México y en el Edomex, no podrán salir a las calles los vehículos con holograma 2. Tómalo en cuenta para evitar multas.

Sin embargo, los carros que sí pueden salir son los vehículos eléctricos e híbridos, el transporte público, motocicletas y vehículos de emergencia como ambulancias, además de vehículos con Holograma 0 y Holograma 00, así como el Holograma 1 quedan exentos del Hoy No Circula.

También los vehículos de transporte escolar, los destinados a servicios funerarios y los vehículos particulares que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con la autorización o placa de matrícula correspondiente.

La restricción estará vigente como se ha mantenido siempre: de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde se aplica.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La multa por no cumplir con el Hoy No Circula puede ser de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de $117.31, es decir, de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos. Además puede ser llevado al corralón, que también implicaría un gasto más a parte de la multa.

Además toma en cuenta que la medida contempla las 16 alcaldías de CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México; entre ellos están:

