Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex este sábado 10 de junio 2023

¿Viajas o estarás circulando en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 10 junio de 2023 y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos que terminación de placas descansa por ser el segundo sábado del mes.

Este sábado 10 de junio también se encuentra vigente el programa Hoy No Circula de 5:00 am a 22:00 horas en el Valle de México tal y como ocurre el resto de la semana, por lo que para evitar sanciones y el retiro de puntos en tu licencia, te decimos qué vehículos deben descansar hoy.

¿Qué autos NO circulan el segundo sábado del mes en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 10 de junio de 2023 por ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan este sábado 10 de junio en el Valle de México?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN el segundo sábado del mes en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué municipios del Edomex se encuentra vigente el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo funciona el Programa No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo descaran los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, este programa aplica para los carros foráneos con los mismos hologramas y restricciones con emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo cuales podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¿Qué pasa si me detienen en el Hoy No Circula?

Las multas por evadir el Hoy No Circula Sabatino son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por no respetar el “Hoy No Circula” solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar".