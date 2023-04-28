¿Qué carros descansan el viernes 28 de abril en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Finalmente es viernes y llega de la mano el fin de semana, uno que mantiene activo el programa Hoy No Circula para la Ciudad de México y Estado de México, pero que además es especial porque viene un quinto sábado del mes, por lo que si sales de viaje, te recomendamos mantenerte al tanto de todos los lineamientos de la Comisión Ambiental (CAMe) para revisar qué autos descansan este 28 de abril.

Siguiendo las restricciones establecidas por la CAMe, este viernes 28 de abril no circulan los carros con holograma 1 o 2, que porten el engomado azul y que tengan la terminación de placa en 9 o 0. Todos aquellos automóviles con estas especificaciones deben descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, serán detenidos por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex el viernes 28 de abril?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

Hoy No Circula para autos foráneos: Así funciona el programa en CDMX y Edomex

Recuerda que para los vehículos con placas fuera de Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta, pues todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula viernes 28 de abril: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Si circulas en día prohibido, la multa asciende a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación oficial es respetar los horarios establecidos de restricción para vehículos con holograma 1 y 2, pues en caso contrario podrás ser enviado al corralón por parte de una autoridad de tránsito y mediante el uso de grúa, el cual tiene un costo superior a los 800 pesos.

Hoy No Circula Sabatino para el sábado 29 de abril

¡Revisa bien este fin de semana! Está vigente el Hoy No Circula Sabatino, y este 29 de abril será el quinto sábado del mes, por lo que los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9), siempre y cuando tengan holograma número 1; mientras que los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado

¿Habrá contingencia ambiental el viernes 28 de abril?

De acuerdo con los últimos informes de la CAMe, no se han registrado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este viernes 28 de abril de 2023. Esto quiere decir que no se activará el Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.