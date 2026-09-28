El meganegocio del huachicol fiscal en México: El fraude millonario que supera 3 veces el costo del Tren Maya y Dos bocas

El huachicol fiscal se convirtió en uno de los negocios delictivos más lucrativos en México. Entre 2018 y 2025, las redes criminales movilizaron alrededor de 147 mil millones de litros de combustible ilegal, con un valor estimado de $3.1 billones de pesos.

La alarmante cifra presenta tres veces el costo conjunto de las megaobras del obradorismo: El Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

Por ello, el contrabando de combustible, después del narcotráfico, se ha coronado como una de las fuentes principales de ingreso de los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Golfo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelaron para Azteca Noticias, las dimensiones millonarias del huachicol fiscal en México.