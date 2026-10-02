Huella de sangre: los muertos que dejó el huachicol fiscal

El llamado “huachicol fiscal” está rodeado de una serie de asesinatos, muertes bajo circunstancias cuestionadas e investigaciones que involucran a funcionarios, mandos navales y operadores vinculados al control de puertos y aduanas. El material plantea interrogantes sobre quién daba las órdenes al llamado “Capitán Sol” y quién estaba detrás de una presunta red de sobornos relacionada con hidrocarburos, mientras recuerda los casos de Sergio Carmona, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, Magaly Janet Nava, Ernesto Cuitláhuac Vázquez y otros funcionarios cuyas muertes han sido relacionadas, según distintas versiones, con investigaciones sobre contrabando de combustible. Hasta ahora, el material no establece de manera concluyente quién habría ordenado esas operaciones ni confirma que las muertes fueran consecuencia de dichas investigaciones.