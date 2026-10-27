“Se destapa, se descubre, pero no pasa nada”: PRI exige aclarar señalamientos contra Andy y Adán Augusto

Las declaraciones del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sobre los presuntos vínculos de Andy López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández con el huachicol fiscal provocaron reacciones entre legisladores de oposición en el Senado.

Los senadores del PAN Mario Vázquez y Gina Campuzano, así como la priista Karla Toledo, fueron mencionados entre quienes reaccionaron a los señalamientos relacionados con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Farías Laguna afirmó en entrevista con TV Azteca que los nombres de ambos políticos aparecen en expedientes relacionados con la presunta red de huachicol fiscal. Sin embargo, estas declaraciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal.

Mario Vázquez acusa protección a presuntos responsables

El senador del PAN Mario Vázquez cuestionó la actuación del gobierno federal y pidió que se investiguen los señalamientos contra los personajes mencionados.

“Por lo menos clarificar qué está pasando y pesa la duda y pesa la sospecha sobre estos actores políticos”, declaró.

El legislador sostuvo que el caso debe esclarecerse y extendió sus críticas a integrantes de la familia López Obrador y al senador Adán Augusto López Hernández.

“Y eso es lo que se tiene que investigar. Eso es parte de la justicia que le deben hoy a los mexicanos”, afirmó.

En el Senado hubo reacciones a las declaraciones que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna hizo a TV Azteca sobre los presuntos vínculos de @amlopezbeltran y el senador @adan_augusto con la red de #HuachicolFiscal. Farías Laguna señaló que los nombres de ambos aparecen en expedientes de una investigación de la @FGRMexico. Al respecto, se pronunciaron los senadores del PAN @gina_campuzano y @MarioVzqzR, así como la senadora del PRI @KarlaToledoZam. Vía: @seguragmf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Vázquez también acusó que existen presuntos intereses compartidos entre políticos de Morena y el crimen organizado, por lo que insistió en la necesidad de investigar a quienes, según su postura, podrían haber utilizado sus posiciones políticas para beneficiarse.

Sus declaraciones forman parte de las críticas de la oposición y no representan una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

PRI cuestiona la falta de consecuencias ante los señalamientos

Por su parte, la senadora priista Karla Toledo criticó la respuesta de las autoridades ante las denuncias relacionadas con el huachicol fiscal y otros presuntos casos de corrupción.

“Lamentablemente, esto ya lo hemos visto desde hace un año, que se abrió este cofre de impunidad que hemos visto con todos los funcionarios que han sido señalados”, expresó.

La legisladora consideró que los señalamientos contra personas cercanas a Morena no reciben, desde su perspectiva, una respuesta suficiente por parte del gobierno federal.

“La realidad es que ahí se queda, en un asunto”, declaró al cuestionar que, a su juicio, algunos casos se hacen públicos sin que existan consecuencias.

Toledo también comparó esta situación con los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y otras personas relacionadas con el gobierno de Sinaloa, a quienes hizo referencia durante su intervención.

“Se destapa, se descubre, pero no pasa nada”, sostuvo.