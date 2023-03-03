No hay teléfono descompuesto. Hubo error del Senado: Creel

Santiago Creel sostiene sus dichos de que el segundo paquete del Plan B fue mochado por el Senado de la Republica, no obstante, dice que pondrá fin a la discusión, pero antes lo aclara directamente con el presidente de la Cámara Alta.

No obstante, para el presidente de la Cámara de Diputados el error del Senado es un punto a favor de las impugnaciones que se presenten ante la suprema Corte de Justicia por violación a la Constitución.

Creel dice que el capítulo está cerrado con el que llamó error en el Plan B.

“El presidente del Senado dice que el teléfono está descompuesto, yo de inmediato le voy a llamar por teléfono para componer esa descompostura. Lo bueno es que ya está publicada en el Diario Oficial, ya se pueden hacer las impugnaciones respecto del plan B. Vean ustedes, el amarillo fue el párrafo de la cláusula de vida eterna, que es lo único que debieron haber eliminado, eliminaron todo lo demás que son cinco párrafos cuando ya habían sido aprobados, dos, uno y tres veces otros aquí en la Cámara. Pero, yo ya no voy a insistir, voy a hablar”, dijo Creel con lo que dio por cerrado el capítulo de desencuentros con los senadores.

El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que en los próximos días presentara una petición a los ministros de la Corte para que se de atención prioritaria a los recursos de impugnación que se presenten, ya que son de interés general y tienen urgencia frente al proceso electoral federal que se avecina.