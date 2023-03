Rechaza Creel ser corrupto y pide a AMLO no ser mentiroso

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, califico de infamias y mentiras los dichos del presidente López Obrador en las que lo señala de corrupto.

Sostuvo que no le teme a que lo investigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), o quien quiera ya que no tiene nada que ocultar y el mismo presidente lo sabe desde 1995, año en que conoció su casa y su despacho.

“Lo que hoy en la mañana dijo el presidente es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso y es muy grave porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano. No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y más cuando usted pidió mis servicios como abogado, por supuesto que fue pro bono y pro bono quiere decir no le costó un peso y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos”, reprochó Santiago Creel.

El panista retó al presidente a que lo investigue porque no es corrupto.

“Usted sabía que yo, cuando acudió a verme, era un abogado consolidado, con uno de los despachos más grandes del país y de mayor calidad desde el punto de vista jurídico. Con oficinas en México y en el extranjero. En aquella época ¿Cuántas veces no fue a mi casa? Los muebles que había en mi casa, los cuadros, todo eso lo sigo teniendo igual, no vivo ni más ni menos, como vivía hace 30 años. Puede averiguar en el SAT mis ingresos muy fácilmente. Y lo que, si le digo una cosa presidente, véase usted mismo, ¿de qué ha vivido en estos 30 años?”, cuestionó el presidente de la Cámara de Diputados.