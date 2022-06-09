Encuentran al dinosaurio carnívoro más grande de Europa

Paleóntólogos encontraron en la Isla de Wight, Reino Unido, fósiles de lo que podría ser el dinosaurio carnívoro más grande de Europa, son fragmentos de la columna vertebral, como parte de la pelvis y la cola, así como pedazos de las patas.

"Es un espinosaurio y estos son dinosaurios terópodos", explicó Chris Barker, estudiante de doctorado en paleontología de la Universidad de Southampton y líder de la investigación, quien agregó que este ejemplar es pariente del Tiranosaurio rex y del velociraptor, que vivió en el Periodo Cretásico, es decir, hace 125 millones de años.

Dinosaurio carnívoro con cara de cocodrilo

Este dinosaurio carnívoro medía más de 10 metros de largo, andaba en dos patas y tenía cara de cocodrilo, quienes lo descubrieron lo han apodado "espinosaurio White Rock"

"El tamaño del espécimen es impresionante. Es uno de los más grandes, posiblemente el más grande depredador terrestre conocido que haya acechado Europa", dijo Barker.

Unos pequeños surcos de la parte superior de la vértebra de la cola determinaron que pertenecía al grupo de dinosaurios llamados espinosaurios, al que pertenece el Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro más grande, con una longitud de 15 metros, más grande que el Tyrannosaurus rex.

El cráneo del "espinosaurio White Rock" ayudó a los paleontólogos a saber de qué más se alimentaba, además de otros dinosaurios.

"Tienes este cráneo mucho más alargado con mandíbulas largas, mucho más delgadas con dientes con puntas cilíndricas, mucho más parecidas a las de los cocodrilos. Estos son dientes que se ven en los animales que comen pescado", describió Neil Gostling, paleobiólogo de la Universidad de Southampton y autor del estudio.

🦖Meet one of Europe's largest-ever land-based predators - dubbed the 'White Rock spinosaurid'. Our scientists @sotonbiosci @NeilJGostling identified this monster of a dinosaur from bones found on the Isle of Wight. Find out more: https://t.co/wsw47u4YIH 🦖🖼️Credit: A. Hutchings pic.twitter.com/WlFHhFbuoa — University of Southampton News (@UoSMedia) June 9, 2022

Un dinosaurio carnívoro en cada rincón del planeta

El Spinosaurus puede ser el dinosaurio carnívoro más grande de todos, midió hasta 18 metros de largo y pesó hasta 21 toneladas, vivió en África hace 95 millones de años.

Después el Tiranosaurio rex, un dinosaurio carnívoro que midió hasta 13 metros de largo, pesó hasta 9 toneladas y habitó América del Norte hace 68 millones de años.

Luego está el Giganotosaurus, un dinosaurio carnívoro que también midió 13 metros de largo, pesó hasta 8 toneladas y vivió en América del Sur hace 99 millones de años.

En Europa, antes de "espinosaurio White Rock", estaba Torvosaurus, dinosaurio carnívoro que midió 10 metros y vivió hace 153 millones de años.

Dinosaurio carnívoro sin nombre científico

Esperan que con más búsquedas encuentren el cráneo o los dientes y le puedan poner un nombre científico, "no podemos nombrarlo, pero con toda probabilidad representa un nuevo animal," dijo Barker.

Un hallazgo que "corrobora el trabajo previo realizado por mí y mis colegas que identificaron a Europa Occidental como un área clave para la diversificación de los espinosaurios y probablemente sea un nuevo taxón, comentó Barker.

Isla de Wight, Reino Unido es uno de los lugares europeos donde más abundan restos de dinosaurios.