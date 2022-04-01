Ucrania envía patógenos de laboratorios biológicos a EU: Rusia

Una serie de documentos mostraron que algunos patógenos de los laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania han sido transportados a EU con la ayuda del país norteamericano, informó un oficial militar de Rusia.

En una rueda de prensa, el teniente general Igor Kirillov, comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de las Fuerzas Armadas de Rusia, señaló que uno de los logros de la operación militar especial de Rusia en Ucrania es la suspensión de la actividad de cinco laboratorios biológicos respaldados por Estados Unidos en Ucrania.

Estos laboratorios biológicos se han utilizado para estudiar varios patógenos, incluidos el ántrax, la tularemia y el cólera, y algunos de estos patógenos se transportaron a Estados Unidos (EU), mientras que el resto se destruyó de acuerdo con la orden del Ministerio de Salud de Ucrania, el pasado 24 de febrero.

“The investment fund Rosemont Seneca Thornton, led by Hunter Biden, and the Soros Foundation are involved in the financing of biological laboratories in Ukraine, said Igor Kirillov, head of the radiation, chemical and biological defense forces of the RF Armed Forces.#HunterBiden pic.twitter.com/VZj3y08NIg — nguyen minh huong (@nguyenm81359580) April 1, 2022

El teniente general Igor Kirillov agregó que "se ha confirmado que estos laboratorios biológicos participaron en tareas del Ministerio de Defensa de Estados Unidos".

Cabe señalar que recientemente, una comisión parlamentaria de Rusia, anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para investigar los laboratorios biológicos controlados por Estados Unidos (EU) en Ucrania. Los cuatro grupos de trabajo realizarán un análisis detallado de todos los documentos y hechos, incluso a nivel de expertos.

EU tiene más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania: Rusia

Desde inicios del mes pasado, Rusia acusó que una red de más de 30 laboratorios biológicos había sido establecida en Ucrania por orden del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU).

#Rusia🇷🇺

El fondo de inversión de Hunter Biden, empresario e hijo del presidente de #EstadosUnidos🇺🇸 estuvo involucrado en la financiación de programas biológicos en #Ucrania🇺🇦”, afirmó el jefe de las Tropas de la Defensa Radiactiva, Química y Biológica de Rusia, Ígor Kiríllov. pic.twitter.com/l9ska3CdPt — AquelarreNews (@aquelarre_news) April 1, 2022

Estados Unidos niega tener laboratorios biológicos en Ucrania

Por otra parte, Estados Unidos ha negado las acusaciones hechas por Rusia de operar más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania.

Ante las acusaciones, John Kirby, portavoz del Pentágono en Estados Unidos, señaló que "las acusaciones rusas son absurdas, dan risa y, en palabras de mi abuelo católico irlandés, un montón de tonterías. No tiene nada de malo. Es la clásica propaganda rusa”.