¡Va por la reelección! Joe Biden presentó su primer mitín político en Pensilvania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó en Filadelfia su campaña para la reelección en 2024 a los miembros de los sindicatos en su primer mitin político desde el lanzamiento de su campaña para la reelección en abril, buscando reforzar el apoyo entre los votantes blancos de clase trabajadora.

La AFL-CIO, que agrupa a 60 sindicatos que representan a más de 12,5 millones de trabajadores, respaldó esta semana a Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris -la primera vez que lo hace en unas elecciones presidenciales- y organizó el acto.

Cuando me presenté a las elecciones presidenciales les dije que les cuidaría las espaldas, y así ha sido.Pero ustedes también me han cuidado. Joe Biden / Candidato a la reelección

Biden dijo que el respaldo recibido por parte de los sindicatos marcaría "una diferencia gigantesca" en las elecciones de 2024.

Las frecuentes apariciones del presidente Biden en actos sindicales, incluida una conferencia laboral en Washington justo después de anunciar su campaña de reelección, demuestran lo importante que cree que es el movimiento obrero para un segundo mandato.

Biden ha apoyado la negociación colectiva en las empresas, ha revertido las normas implementadas por su predecesor republicano Donald Trump que debilitaban las protecciones de los trabajadores y ha presionado para revertir un descenso de décadas en la afiliación sindical.

Biden habló de su paquete de infraestructura de 1,2 billones de dólares, aprobado con apoyo bipartidista en el Congreso.

"Dentro de 10 años, los estadounidenses mirarán a su alrededor y dirán: 'Dios mío, miren lo que hemos hecho'. Miren las carreteras, los puentes y los aeropuertos del país'", dijo Biden, quien agregó que su gobierno ya ha puesto en marcha 32.000 proyectos de infraestructuras en todo el país.

Los republicanos, dijo Biden, "vienen por su trabajo. Vienen por su futuro. Vienen por el futuro que ustedes están construyendo para sus hijos y sus nietos".

Proud to have the support of unions in this campaign. pic.twitter.com/wDhfFUz86U — Joe Biden (@JoeBiden) June 17, 2023

Trump: principal contendiente de Biden para la presidencia

Aunque todavía no se define el candidato oficial por el partido republicano, las expectativas giran entorno a Donald Trump.

Trump repunta en las encuestas antes de la definición de la candidatura republicana. El magnate sobrepasa los números de otros aspirantes como Nikki Haley o Ron DeSantis.