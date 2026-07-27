Huracán “Genevieve” sube a categoría 5: ¿Cuál es su trayectoria, dónde está y en qué zonas de México va a causar lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el fenómeno natural, el huracán "Genevieve", sigue aumentando su intensidad y ahora subió a categoría 5 durante las primeras horas de este lunes 27 de julio.

¿Dónde está el fenómeno, qué trayectoria lleva y en qué zonas de México va a provocar lluvias?

¿Dónde está el huracán "Genevieve" ahora?

De acuerdo al último reporte de autoridades del Servicio Meteorológico, el fenómeno "Genevieve" se ubica a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

Por ahora cuenta con vientos sostenidos de 260 km por hora y rachas de 315 km por hora.

¿Cuál es la trayectoria del huracán "Genevieve"?

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el pronóstico de dicho huracán será el siguiente:

- 12:00 pm: Al medio día de este lunes 27 de julio, el huracán bajará a categoría 4 y se acercará a 815 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

- 12:00 pm: Igualmente al medio día, pero del martes 28 de julio, se espera que "Genevieve" baje su categoría de 4 a 3 y se coloque a 870 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

- 12:00 pm: Para este momento, del día miércoles 29 de julio, se prevé que el fenómeno baje de categoría 3 a 2, siguiendo su camino a 975 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

- 12:00 am: Durante la medianoche del día viernes 31 de julio, el huracán "Genevieve" bajará a tormenta tropical y se seguirá alejando de México, quedándose a mil 470 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

¿Dónde va provocar lluvias el huracán "Genevieve"?

Aunque las autoridades confirmaron que no se ha activado ninguna alerta específica para la población, sí se advierte que el huracán "Genevieve" va a causar lluvias en algunas zonas del país.

Los estados del occidente serían los principales afectados, esto debido a los desprendimientos nubosos de dicho fenómeno.

Los lugares donde va a llover son:

Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chiahuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.