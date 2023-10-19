Huracán “Norma” traerá lluvias intensas a México y clima frío; consulta el pronóstico para hoy 19 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy jueves 19 de octubre de 2023, en el que se prevé que el huracán “Norma” continuará desplazándose hacia el norte, se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, y al sur de Baja California Sur.

“Norma” traerá chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, y al sur de Baja California Sur, así como rachas de viento de muy fuertes a intensas y oleaje elevado en costas del sur y occidente del país, y en Baja California Sur.

De igual forma se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Se pronostica que se aproxime a la frontera norte de México un frente frío, reforzando las rachas fuertes de viento en dicha región.

Estos serán los estados en los que habrá lluvia por el huracán “Norma”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este miércoles 18 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Norma”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Veracruz.

Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco.

Lluvias aisladas en Zacatecas (sur), Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

¿En qué estados se esperan lluvias hoy?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente de fresco a frío en partes altas del Valle de México, además de bancos de niebla en zonas del Edomex.

Durante la tarde, cielo nublado con lluvias aisladas en la capital del país y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos principalmente en el suroeste del Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

¡Habrá lluvias y descargas eléctricas en gran parte del Valle de México!|CONAGUA

Clima en Xalapa, Veracruz: se esperan una mañana fría

En Xalapa se espera un clima con cielo medio nublado a nublado durante el día, acompañado de lluvias puntuales fuertes en Veracruz, chubascos en Tabasco y probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas.

Habrá ambiente fresco por la mañana en la región y frío con bancos de niebla en sierras de Veracruz; así como ambiente de cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

Así estará el clima en Ciudad Guzmán, Jalisco, hoy

El clima en Ciudad Guzmán comenzará con cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas y lluvias por la mañana en Jalisco, Colima y Michoacán. Por la tarde, condiciones para lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, así como muy fuertes en Nayarit y Michoacán.

¡Tómalo en cuenta! Todas las precipitaciones antes mencionas podrían acompañarse de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos; así como visibilidad reducida en tramos carreteros.

Habrá ambiente fresco por la mañana, percibiéndose frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán; así como ambiente de templado a cálido durante la tarde en la región. Viento de componente este de 15 a 30 km/h con intensas rachas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.