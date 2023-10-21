La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que se espera el impacto del huracán “Norma” en el occidente de México para este sábado 21 de octubre, por lo que a continuación te presentamos el monitoreo en vivo y los reportes desde Baja California sobre la llegada del fenómeno meteorológico al país.

Recuerda seguir las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca para mantener los reportes actualizados cada minuto, así como las recomendaciones y comunicados oficiales emitidos por las autoridades estatales de cara al huracán, pues ya está activado el Plan DN-III.

“Norma” pierde fuerza y se degrada a tormenta tropical, ¿a dónde se dirige?

El huracán “Norma” se debilitó esta tarde a tormenta tropical, continúa su trayectoria sobre tierra en el sur de Baja California Sur. La Conagua prevé que el fenómeno impacte dos veces en México, pues se dirige hacia las costas de Sinaloa.

¡Salgo blanco en BCS por el paso de “Norma”!

Pese al fuerte impacto de “Norma” en Baja California Sur, reportes preliminares indican saldo blanco, sin pérdidas humanas, luego de que el fenómeno impactó como categoría 2, en la escala Saffir-Simpson.

Las afectaciones se limitan a cortes en carreteras, interrupciones en el suministro de energía eléctrica y problemas en las líneas de comunicación, además del desprendimiento de techos en construcciones frágiles.

Elementos de la @SEMAR_mx realizan patrullajes en Baja California Sur, ante el impacto del Huracán #Norma El personal naval grabó estas imágenes en #LosCabos, que muestran los efectos en distintos momento del impacto del meteoro. pic.twitter.com/75DREKCT5h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023

México despliega más de 7 mil marinos por la llegada de “Norma”

La Armada de México, a través de los Mandos Navales en el área de influencia del meteoro y la Unidad Naval de Protección Civil, se mantienen en alerta por la llegada de “Norma”, por lo que para atender a la población civil, en caso de emergencia se han desplegado:



7 mil 403 elementos

28 buques

99 vehículos de apoyo

12 ambulancias

Seis helicópteros

13 aviones

Cuatro cocinas móviles

Cuatro plantas potabilizadoras

Una tortilladora

En Mazatlán, Sinaloa, también se han concentrado dos mil despensas para apoyo a la población y 16 mil litros de agua embotellada.

Como parte de las acciones preventivas, se ha cerrado la navegación en los puertos de: La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Los Cabos, Santa Rosalía y Topolobampo; cerrándose también las operaciones de los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo en BCS y Navojoa en Sonora.

El Plan Marina forma parte del Programa Nacional de Protección Civil y efectúa labores de alistamiento con los grupos de apoyo móvil de la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y del sector privado.

Estas son imágenes en #LaPaz, Baja California Sur que la @SEMAR_mx da a conocer tras el impacto del Huracán #Norma que tocó tierra a las 12:41 horas, en el pueblo de El Pescadero.

La dependencia dio a conocer que reforzó el #PlanMarina con 7 mil 403 elementos, para atender a la… pic.twitter.com/7VQ3Qld6aB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

Trayectoria del huracán "Norma" en vivo:

17:20 HORAS | “Norma” se desplaza en tierra al sur de Todos Santos, en Baja California Sur como huracán categoría 1, según la escala Saffir Simpson, en función de la velocidad de sus vientos, los cuales oscilan con una intensidad sostenida de 85 nudos (157 kilómetros por hora) con rachas de 105 nudos (194 kilómetros por hora).

Las autoridades han pedido a la ciudadanía permanecer pendiente a las recomendaciones de Protección Civil por el paso del fenómeno.

16:00 HORAS | Huracán “Norma” sigue su trayectoria a Sinaloa

La Conagua informó que el huracán “Norma” continúa su trayectoria a Sinaloa. Se espera que el fenómeno impacte en la región el domingo 22 de octubre por la tarde.

El #Huracán #Norma continuará su trayectoria a #Sinaloa. Se espera un impacto el domingo por la tarde. pic.twitter.com/XxBBggAmG4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2023

14:36 HORAS | Semar activa el Plan Marina en su fase de auxilio

La tarde de este sábado 21 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) realiza recorridos para alertar a la población y atender afectaciones en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, como parte de la activación del Plan Marina en su fase de auxilio a la población.

Como parte de la activación del Plan Marina en su fase de auxilio a la población, personal de @SEMAR_mx realiza recorridos para alertar a la población y atender afectaciones en el municipio de Los Cabos, #BCS, tras el impacto del huracán #Norma pic.twitter.com/6EXZgKX5sd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

13:30 HORAS | Estragos del huracán “Norma”

a continuación una serie de videos donde se observa cómo han sido los estragos del huracán “Norma” en Baja California Sur, donde impactó el fenómeno meteorológico este sábado 21 de octubre. Hasta el momento no se reportan heridos.

Algunas colonias de La Paz, #BCS, están encharcadas por el paso del Huracán #Norma. En algunas zonas continúa lloviendo y se registran repentinas rachas de viento.



🎥 Enrique Viveros pic.twitter.com/JCBRUceu2F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

12:50 HORAS | Huracán "Norma" baja a categoría 1

Conagua informa que “Norma” degradó y ahora es categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Esto luego de haber ingresado a México por La Paz, concretamente en el poblado de Todos Santos, hace casi dos horas.

#Norma ahora es #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza en tierra en el poblado de Todos Santos, municipio de La Paz, #BajaCaliforniaSur. Mantendrá el #Pronóstico de #Lluvias de fuertes a extraordinarias.



Más información en 👉 https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/KeIjy51bpn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2023

12:15 HORAS | Saqueos en Baja California Sur

En medio del huracán. Las cámaras de Fuerza Informativa Azteca captaron el momento en que algunas personas ingresaron a un supermercado para extraer productos, justo antes de la legada de policías municipales.

En Baja California aprovechan el huracán #Norma... ¡Para saquear una tienda de autoservicio! Las cámaras de #FIA captaron el bochornoso momento.



El vigilante del lugar aseguró que denunció la situación desde temprano pero la policía no llegaba.



📹@Galicia_Edgar pic.twitter.com/htNgHI5W0d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

11:40 HORAS

¡Huracán “Norma” ya tocó tierra en México! Conagua confirma que alrededor de las 11 de la mañana de este sábado, el fenómeno meteorológico impactó en Baja California Sur, concretamente en el poblado de Todos Santos, un municipio de La Paz.

El huracán entró como categoría 2, en la escala Saffir-Simpson.

⚠️ Hoy, aproximadamente a las 11:00 horas, tiempo del centro de #México, el centro del #Huracán #Norma de categoría 2 en la escala #Saffir-Simpson, impactó al sur del poblado de Todos Santos, municipio de La Paz, #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/GYGhrv3Jjm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2023

10:30 HORAS

Baja California Sur ya siente la fuerza del huracán "Norma". Postes de concreto doblados, cables caídos y techos de lámina por los suelos. Escuchen cómo truenan las láminas. Nuestro reportero, Edgar Galicia, tiene todo el reporte desde Cabo San Lucas:

Baja California Sur ya siente la fuerza del huracán #Norma. Postes de concreto doblados, cables caídos y techos de lámina por los suelos. Escuchen cómo truenan las láminas.



Reporta @Galicia_Edgar pic.twitter.com/uyPPxj2Hqo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

10:00 HORAS | Retrasan impacto de "Norma"

Nueva actualización de la Conade informa que el huracán "Norma" tocará tierra entre las 11 de la mañana y las 13:00 de la tarde, por lo que ya hay un retraso en el impacto en territorio de México.

Protección Civil exhorta a la población de Baja California Sur a guardarse en casa y no realizar compras de pánico, pues hay suficiente abasto en todas las tiendas. Mantener la calma y no preocuparse por desabasto.

9:30 HORAS | Atención a viviendas endebles en Baja California Sur

Protección Civil informa que las viviendas con techos de lámina y materiales endebles son vulnerables, por lo que si habitas aquí, acude a un refugio temporal.

Las viviendas con techos de lámina y materiales endebles 🚨 son especialmente vulnerables a la acción de los vientos.



🏚Si habitas en una vivienda con techos de lámina, acude a un refugio temporal

👷🏻‍♀️SI las autoridades te piden evacuar, ¡no lo pienses y hazlo! es por tu seguridad… pic.twitter.com/yhvyyvVgxd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 21, 2023

8:45 HORAS | "Norma" tocará tierra en México antes del medio día

La Conagua emitió un comunicado en el que explicó que el huracán "Norma" tocará tierra en México antes de las 12:00 del día. Se espera que impacte entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana en la península de Baja California.

¿Cuáles son los estados afectados por el huracán "Norma"?

De acuerdo con Conagua, los principales estados afectados por el huracán "Norma" son Baja California Sur, pues el fenómeno impactará en Cabo San Lucas. Esto traerá lluvias extraordinarias y rachas de viento de entre 120 y 140 kilómetros por hora, con oleaje de hasta 9 metros de altura. Sinaloa y Nayarit, también sufrirán lluvias intensas en las costas.

Ya se notan los primeros estragos del huracán "Norma" en Baja California Sur; afortunadamente, la zona está resistiendo. Por primera vez en 30 años, @Galicia_Edgar puede transmitir en vivo desde la zona cero debido a que los servicios no han colapsado.



Aún así, las autoridades… pic.twitter.com/FTybKSVgxI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

Sigue el paso del huracán "Norma" en vivo:

A través de este enlace puedes consultar el avance del huracán "Norma" por México completamente en vivo, así como la ruta que se espera que siga durante las siguientes horas y las actualizaciones sobre su intensidad.

