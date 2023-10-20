Clima en México: Huracán “Norma” provocará fuertes lluvias este 20 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy viernes 20 de octubre de 2023, en el que se prevé que el huracán “Norma” se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit, continuará acercándose a Baja California Sur.

“Norma” traerá lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango.

A su vez, se pronostican rachas de viento de 110 a 130 km/h, condiciones para la formación de trombas marinas y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de:



Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Habrá rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. También habrá lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas con chubascos en el centro y oriente mexicano.

Temporada de lluvias 2023: ¿dónde se esperan precipitaciones hoy?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este viernes 20 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Norma”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos en Morelos, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas en Tabasco y Estado de México.

El tiempo en la Ciudad de México y Edomex este viernes

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente frío a fresco en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la capital del país, así como cielo medio nublado a nublado.

¡Lleva el impermeable! Habrá probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.

¡Sin lluvia para la capital del país; sin embargo, se prevén ligeras precipitaciones para el Edomex!|CONAGUA

Clima en Cancún, Quintana Roo: se espera una mañana fresca

En Cancún, Quintana Roo, se espera un clima con cielo medio nublado durante el día, sin lluvia en la región. Habrá ambiente fresco a templado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

Así estará el clima en Xalapa, Veracruz, ¿qué se espera durante la mañana?

En Xalapa se espera un clima con cielo medio nublado a nublado durante el día, acompañado de chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tabasco. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tamaulipas.

Habrá ambiente fresco por la mañana en la región y frío con bancos de niebla en sierras de Veracruz y Tabasco; así como ambiente de cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.