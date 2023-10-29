En Fuerza Informativa Azteca (FIA) consulta las últimas noticias sobre el huracán “Otis” este domingo 29 de octubre de 2023.

21:21 HORAS | En desesperación, habitantes de Guerrero se manifiestan

Habitantes de una zona apartada de Acapulco, han salido a la carretera con carteles; tienen hambre, piden comida y agua, "otis" los dejó en la ruina. Algunos vehículos particulares se detienen para entregar víveres, pero aún falta mucho.

Sobreviven al desastre



Habitantes de una zona apartada de #Acapulco, han salido a la carretera con carteles; tienen hambre, piden comida y agua, "otis" los dejó en la ruina. Algunos vehículos particulares se detienen para entregar víveres, pero aún falta mucho.@pacoguizar3… pic.twitter.com/fThijsN3rf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

21:15 HORAS | Continúa el desabasto de gasolina en Acapulco

La ola del desabasto que impacta a Acapulco, ya se extendió a otros municipios como este, como en Pie de la Cuesta, en Coyuca de Benítez, en Guerrero.

La ola del desabasto que impacta a #Acapulco, ya se extendió a otros municipios como este, como en Pie de la Cuesta, en Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrerohttps://t.co/9DjzRYDZPZ pic.twitter.com/osa8vLt0Ec — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

21:01 HORAS | ¿Qué sigue para los trabajadores que perdieron todo en Guerrero?

Locatarios del mercado de artesanías en Acapulco también están sufriendo estragos del huracán "Otis", que golpeó Acapulco.



¿Qué sigue para todos los trabajadores que lo perdieron todo? @_otomartinez nos cuenta. pic.twitter.com/hjEQ0hrIS9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Mujer policía de la CDMX amamantó a un bebé que no había comido en días

Una mujer policía de la CDMX del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” alimentó a un bebé que no había probado alimento en más de dos días.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Playas, la Policía Primero Arizbeth Ambrosio, cuando la policía fue abordada por una mujer que se encontraba desconsolada y llevaba en brazos a su hijo.

Al borde del llanto le platicó a la oficial que el menor no había probado alimento en más de dos días, ya que carecía de éste, además de que su búsqueda para conseguir comida no había tenido resultados favorables.

La oficial, al escuchar su crónica, le ofreció con previa autorización, darle alimento al menor ya que contaba con leche materna, debido a que en la Ciudad de México dejó en casa a su hijo y acudió a brindar auxilio a la población que más lo necesita en el puerto de Acapulco.

Mujer policía alimenta a bebé que llevaba dos días sin comer en Acapulco|SSC CDMX

18:36 HORAS | Se restablece energía eléctrica en la Costera Miguel Alemán

Alrededor de las 18:00 horas de este 29 de octubre, la luz regresó a la costera Miguel Alemán. En la zona del parque acuático Sisi de Acapulco hasta la zona de la aduana se observan luminarias públicas encendidas, algunos semáforos en funcionamiento e incluso algunas habitaciones de hoteles.

Aunque la energía eléctrica regresó esta parte de Acapulco, en las colonias de las partes altas algunas luces, pero en su mayoría las zonas altas se mantienen aún sin luz.

Pese al avance todavía hay postes y cables de luz en el suelo, por lo que esta situación puede influir en qué el restablecimiento de luz dependa del levantamiento de postes y cables de energía eléctrica.

18:30 HORAS | Siguen vuelos humanitarios a Acapulco

¡Continúa la ayuda para Acapulco! El lunes 30 de octubre, Aeroméxico continuará con el puente aéreo de ayuda humanitaria para Acapulco. Los últimos vuelos de este 30 de octubre son:

ACA-MEX 11:40 hrs.

ACA-MEX 16:45 hrs.

18:01 HORAS | La realidad en Guerrero tras el paso de “Otis”

En la colonia “Llano Largo” de Acapulco, Guerrero, la desesperación por encontrar comida, ha llevado a hombres y mujeres a buscar entre la basura.

Así lo revelan las imágenes de un almacén de alimentos, que fue saqueado hace días y hoy buscan para llevar algo de comer para sus familias.

En la colonia “Llano Largo” de #Acapulco #Guerrero, la desesperación por encontrar comida, ha llevado a hombres y mujeres a buscar entre la basura; son imágenes de un almacén de alimentos, que fue saqueado hace días y hoy buscan para llevar algo de comer a sus niños. pic.twitter.com/Z922gbS5SW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

17:56 HORAS | Siguen sin agua, luz ni comida en Acapulco

En la colonia El Coloso, de Acapulco, Guerrero, la gente tiene que caminar varios kilómetros para llegar a ríos, arroyos, pues siguen sin luz, sin comida y sobre todo sin agua.

Los habitantes han aprovechado incluso el agua de charcos para bañarse y lavar ropa; aseguran que a ese lugar no ha llegado la ayuda.

En la colonia El Coloso, de #Acapulco, #Guerrero, la gente tiene que caminar varios kilómetros para llegar a ríos, arroyos y hasta charcos para bañarse y lavar ropa; aseguran que a ese lugar no hay llegado ayuda, siguen sin luz, sin comida y sobre todo sin agua pic.twitter.com/Qju81C2jpe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

17:41 HORAS | Así apoya la gente de Acapulco tras el desastre

¡Los Buenos somos más! Taquero cierra su taquería en Chilpancingo, Guerrero, y la instala en medio del desastre de Acapulco para apoyar a sus hermanos tras el paso del huracán.

¡Los Buenos somos más!

Taquero cierra su taquería en #Chilpancingo, #Guerrero y la instala en medio del desastre de #Acapulco en apoyo a los damnificados por el paso del huracán #Otis pic.twitter.com/LOpC03iYLn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

17:27 HORAS | Se han localizado más de 620 extranjeros en Acapulco

Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, informó que se han localizado más de 620 extranjeros en Guerrero. Según dijo, se han encontrado turistas procedentes de países como:



Alemania

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

España

Japón

Perú

Suiza

De las cuales suman 187 personas de esas nacionalidades que eran buscadas, y todas han sido localizadas y trasladadas de la zona afectada. También han localizado a 2 personas de Bélgica que eran buscadas; 4 de Costa Rica; 17 de Cuba; 34 de Estados Unidos; 18 de Francia, y una de Reino Unido, sumando otras 76 personas encontradas.

En total, con corte de información hasta las 16:00 horas de este domingo 29 de octubre, son 263 personas que ya han sido trasladadas a una zona segura; sin embargo, la búsqueda continúa.

Respecto a la localización de extranjeros en #Acapulco tras OTIS @SRE_mx informa que se han encontrado al total de nacionales de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza. Son 263 personas ya trasladadas. Seguimos atentos @lopezobrador_ . — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 29, 2023

¿Cómo ayuda a Acapulco y a las zonas afectadas a Guerrero?

¡Guerrero nos necesita! Fundación Azteca quiere apoyar a los damnificados en Guerrero, por lo que pedimos tu ayuda para nuestros hermanos en estos momentos tan difíciles.

Este 30 y 31 de octubre acude al centro de acopio en TV Azteca Ajusco en CDMX para traer lo que deses donar para apoyar. Recuerda que TODO SUMA.

¡Guerrero nos necesita! Guerrero es #Acapulco y Acapulco somos todos. @FundacionAzteca y @NinfaSalinas te invitan a ayudar a nuestros hermanos que la están pasando muy mal.



Este 30 y 31 de octubre acude al centro de acopio en TV Azteca Ajusco en #CDMX.#AcapulcoEsGuerrero pic.twitter.com/wGwe5EVXEP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Reportan más de 73 mil viviendas afectadas en Guerrero

El gobierno federal informó esta tarde que al menos hay 73 mil 844 viviendas afectadas por el impacto del huracán “Otis”, así como un millón de personas damnificadas.

Además, hay 600 hoteles y condominos dañados. Mientras que existen 231 mil 784 personas sin suministro de energía eléctrica.

120 hospitales y clínicas tienen daños y que hay 12 cierres carreteros en la entidad.

Suspenden clases hasta el 3 de noviembre en Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió hasta el 3 de noviembre las clases y actividades académicas en Acapulco, Coyuca de Benítez y en las escuelas y oficinas administrativas de otros municipios que, debido al huracán “Otis”, no cuenten con condiciones para reanudar actividades.

¡ATENCIÓN! Siguen suspendidas las clases en Guerrero, al menos hasta el 3 de noviembre pic.twitter.com/7aodjoU7lA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Reparan sensores de la alerta sísmica

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que ya recuperó el funcionamiento de 23 de los 26 sensores sísmicos dañados por el huracán “Otis”.

Detalló que pudieron ingresar a Acapulco, donde encontrarse tres sensores con daños severos, donde impactó el meteoro, los cuales requieren trabajos completos de obra civil y comunicaciones.

De esta forma, operan con normalidad el 88% de los sensores, es decir, 93 de los 96 sensores que operan en Jalisco, Colina, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Quinto Comunicado del estado actual del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano @SASMEX por daños del Huracán #Otis donde se ha recuperado el 88% de sensores afectados.



Operan con normalidad 93 de los 96 sensores del SASMEX. pic.twitter.com/cEyMwgdKXt — CIRES, A.C. (@cires_ac) October 29, 2023

Piden ayuda en carreteras

Habitantes de Acapulco realizan campamentos a orillas de la carretera. Con ayuda de cartones con frases, piden ayuda para conseguir alimentos y agua.

Dichas personas están buscando refugio en dicha zona, debido a que huyen de la rapiña y saqueos que ocurren.

Los pobladores están desesperados. A la orilla de las carreteras piden ayuda. Son de #Acapulco y otros lugares de Guerrero que quedaron devastados tras el paso de #Otis.



No han encontrado un sólo punto donde el Gobierno Federal los apoye con agua y víveres.



📹 @pacoguizar3 pic.twitter.com/fpAU8hWsi4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

10 extranjeros están desaparecidos tras azote del huracán “Otis”

El gobierno federal indicó en su reporte más reciente que 10 ciudadanos extranjeros son reportados como no localizados en Acapulco, Guerrero.

Habitantes no han recibido ayuda

La familia Hernández Chávez, habitantes de la colonia Providencia, en Acapulco, Guerrero, no ha recibido ayuda para remover los escombros dejados por el huracán “Otis”.

“No ha venido nadie y aquí estamos, todos somos los que hemos estado limpiando la calle”, declaró una de las vecinas a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

María Chávez asegura que no han tenido acceso a alimentos ni a ropa, ya que todo lo perdieron debido al fenómeno meteorológico.

Hospitales de Acapulco no tienen medicamentos

En hospitales de Acapulco, Guerrero, incluso los quirófanos están inundados, aunque reciban a las personas, el recinto no cuentan con medicamentos.

Encarecen precios de tortillas, huevo y taxis en Guerrero

Habitantes de Guerrero se quejan porque se han encarecido los precios de productos y servicios, ya que un casillero de huevo ha subido de 80 a 150 pesos, mientras que un kilo de tortilla alcanza los 100 pesos.

Mientras que los taxis cobran 250 pesos por persona para llevarlas a la autopista a Chilpancingo. Las personas se preguntan dónde están las autoridades, “los senadores, diputados, legisladores y toda la gente que está viviendo de nosotros, de nuestros impuestos”, aseguró Norma, habitante local.

¡Y lo que faltaba en #Guerrero! Han comenzado a subir los precios de alimentos como la tortilla y el huevo.



Un casillero de huevo se les fue de 80 pesos a 150 peso, un kilo de tortilla… ¡Hasta los 100 pesos!

Los taxistas les cobran 250 por persona para sacarlas la a la… pic.twitter.com/eYjZwxb7wm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Policías resguardan cargamento de computadoras, electrodomésticos y cervezas

Policías estatales de Guerrero resguardan un cargamento de computadoras, bebidas alcohólicas, refrigeradores, artículos de decoración y otros objetos que aparecieron en el Boulevard de las Naciones.

Al cuestionarles si se trataba de objetos recuperados tras los saqueos a comercios, los agentes respondieron a Fuerza Informativa Azteca que sólo tenían la orden de vigilar dichas cosas.

Policías Estatales de #Guerrero, resguardan un cargamento que alguien dejó ayer por la noche en el Bulevar de las Naciones, en Acapulco.

Hay cervezas, bebidas alcohólicas, computadoras, refrigeradores y muebles



Es información e imágenes de @Lucero_Rdz_Mx, Miguel Bernal y… pic.twitter.com/dRcjxAioTW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

La costera Miguel Alemán está deshecha

En la costera Miguel Alemán, las personas intentan buscar señal de telefonía celular, entre escombros y basura que ninguna autoridad ha podido recoger. Algunos habitantes han tenido que ir a municipios como Chilpancingo para conseguir víveres.

Día 5 tras el impacto de #Otis en Acapulco. La gente intenta hacer vida en medio del caos, un simple recorrido por la Costera muestra un puerto deshecho en lo que solía ser un lugar lleno de alegría. La gente sigue buscando señal y las autoridades no son ni para recoger la… pic.twitter.com/2jE6Ls9wrp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

En Coyuca de Benítez también están afectados

En el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, también los habitantes están afectados. Incluso las personas hacen largas filas para poder conseguir combustible. Las vialidades están afectadas y hay bardas derribadas.

Mientras que en el nuevo mercado municipal, algunas personas de Acapulco o Pie de la Cuesta acuden para comprar víveres, aunque los comerciantes temen que también llegue la rapiña.

Coyuca de Benítez está prácticamente reducido a escombros. Diversas vialidades están bloqueadas por las estructuras que colapsaron tras el paso de "Otis".



Ya tampoco hay gasolina.



📹 @DiegoBorbollaTV pic.twitter.com/1cpjiIcbfr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Hasta en el cerro “El Velero” impactó “Otis”

Los habitantes del cerro “El Velero”, en Acapulco, Guerrero, también resultaron afectados por el impacto del huracán “Otis”. Sus hogares quedaron destruidos y sus objetos completamente destruidos.

Policías ministeriales roban gasolina

Encapuchados, armados y a bordo de vehículos oficiales, policías ministeriales llegaron a una gasolinera en Acapulco, Guerrero, para robar el combustible, ante la mirada de decenas de personas que esperaban formadas con bidones.

Francisca León, gerente del expendio, comentó que los oficiales la amenazaron con cerrar la gasolinera si seguía vendiendo al público. Incluso la engañaron al decirle que supuestamente había una bomba en las oficinas.

Actualizan cifra de personas muertas y desaparecidas por el huracán “Otis”.

El gobierno federal informó que la cifra de personas muertas a 48, de las cuales 43 murieron en Acapulco y cinco más en Coyuca de Benítez, debido a las afectaciones por el huracán “Otis”. Además, hay 36 desaparecidos, de los cuales 10 son extranjeros.

Después de cuatro días de la tragedia ocasionada por el huracán "Otis", CFE ha puesto en pie 3,211 postes de luz, de los 10 mil que se cayeron.



Dicen que mañana por la noche se restablecerá el servicio en todo #Acapulco. pic.twitter.com/agvV9joW1f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Además, más de 10 mil postes de energía eléctrica quedaron derribados. De ellos, 3 mil 211 ya están levantados. Aseguran las autoridades que esta noche o a más tardar el martes, Acapulco contará con energía eléctrica de nuevo en toda la región.

🚨#Atención🚨 | Se confirman 43 muertos en Guerrero tras el paso del huracán "Otis". Son 33 hombres y 10 mujeres. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Al menos 10 mil 468 viviendas con daños están censadas. De las 70 gasolineras que están en Acapulco, sólo ocho están funcionando. Aún no hay un número de embarcaciones afectadas, pero por la tarde habrá un primer censo.

Tres menores de edad que estaban en condición delicada fueron trasladados vía aérea de Acapulco a hospitales de la Ciudad de México.

5 mil elementos de la Guardia Nacional llegarán a Acapulco a encargarse de la seguridad. Actualmente, esa cifra es de 3 mil.

Mientras que el ejército ha repartido 5 mil 102 comidas calientes. Las fuerzas armadas, entre ellas la Marina y el Ejército, han repartido 19 mil 309 despensas y 51 mil 500 litros de agua.

Hoteles están en ruinas

De las 20 mil habitaciones de hotel existentes en Acapulco, Guerrero, al menos un 85% están dañadas debido al huracán “Otis”. Sin embargo, solo 7 mil 128 cuartos están asegurados contra daños de fenómenos naturales, afirman la Comisión nacional de Seguros y Fianzas.

Aunque estamos a 54 días de Navidad, las labores de remoción de escombros están lejos de comenzar, de acuerdo con el reporte de Edgar Galicia.

85% de las 20 mil habitaciones de hotel que existen en Acapulco se encuentran dañadas. Sólo poco más de 7 mil tienen seguro contra huracanes. Falta ya muy poco para Navidad, pero al Gobierno parece no interesarle ayudara al puerto a recuperarse previo a la temporada alta.… pic.twitter.com/Cu2pZQYTbm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

Personas huyen de Acapulco

Varios habitantes de Acapulco, Guerrero, han tenido que huir de dichosas zonas, ya que no hay comida, agua, energía eléctrica, ni seguridad pública. Para ello, han tenido que tomar autobuses para dirigirse a la Ciudad de México, menciona el reportero Ulises Grajales.

La gente huye de #Acapulco. Ya no hay agua, luz, telefonía, Internet ni comida; sólo queda vandalismo e inseguridad. Muchas familias iban de visita a la Ciudad de México, ahora se irán a la capital para volver a empezar. No saben cuándo regresarán o si siquiera volverán.… pic.twitter.com/g1lEp926fA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

¿Qué daños hay en Acapulco por el huracán “Otis”?

El huracán “Otis” impactó el estado de Guerrero en la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, la mayor de dicha clase. Este fenómeno dejó daños considerables en edificios, hoteles y hogares, así como en las vías de comunicación como carreteras, calles, líneas telefónicas móviles y fijas.

Los habitantes de Acapulco, Coyuca de Benítez y otros municipios afectados piden alimentos y agua potable para poder enfrentar la emergencia, así como patrullajes de las autoridades, debido a los saqueos a comercios.