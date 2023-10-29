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Así se vivió el cuarto día del Huracán “Otis” en Acapulco: Aumenta cifra de muertos a 48 personas en Guerrero

Este domingo, las autoridades federales actualizaron la cifra de muertos y desaparecidos a causa del huracán “Otis”; consulta las últimas noticias en FIA.

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El huracán “Otis” afectó el estado de Guerrero.|Reuters.

Escrito por: César Méndez, Diego Borbolla, Irving Pineda, Edgar Galicia, Ulises Grajales, Otoniel Martínez, Paco Guízar, César Contreras y Pilar Espinoza

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) consulta las últimas noticias sobre el huracán “Otis” este domingo 29 de octubre de 2023.

21:21 HORAS | En desesperación, habitantes de Guerrero se manifiestan

Habitantes de una zona apartada de Acapulco, han salido a la carretera con carteles; tienen hambre, piden comida y agua, "otis" los dejó en la ruina. Algunos vehículos particulares se detienen para entregar víveres, pero aún falta mucho.

21:15 HORAS | Continúa el desabasto de gasolina en Acapulco

La ola del desabasto que impacta a Acapulco, ya se extendió a otros municipios como este, como en Pie de la Cuesta, en Coyuca de Benítez, en Guerrero.

21:01 HORAS | ¿Qué sigue para los trabajadores que perdieron todo en Guerrero?

Mujer policía de la CDMX amamantó a un bebé que no había comido en días

Una mujer policía de la CDMX del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” alimentó a un bebé que no había probado alimento en más de dos días.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Playas, la Policía Primero Arizbeth Ambrosio, cuando la policía fue abordada por una mujer que se encontraba desconsolada y llevaba en brazos a su hijo.

Al borde del llanto le platicó a la oficial que el menor no había probado alimento en más de dos días, ya que carecía de éste, además de que su búsqueda para conseguir comida no había tenido resultados favorables.

La oficial, al escuchar su crónica, le ofreció con previa autorización, darle alimento al menor ya que contaba con leche materna, debido a que en la Ciudad de México dejó en casa a su hijo y acudió a brindar auxilio a la población que más lo necesita en el puerto de Acapulco.

Mujer policía alimenta a bebé que llevaba dos días sin comer en Acapulco
Mujer policía alimenta a bebé que llevaba dos días sin comer en Acapulco|SSC CDMX

18:36 HORAS | Se restablece energía eléctrica en la Costera Miguel Alemán

Alrededor de las 18:00 horas de este 29 de octubre, la luz regresó a la costera Miguel Alemán. En la zona del parque acuático Sisi de Acapulco hasta la zona de la aduana se observan luminarias públicas encendidas, algunos semáforos en funcionamiento e incluso algunas habitaciones de hoteles.

Aunque la energía eléctrica regresó esta parte de Acapulco, en las colonias de las partes altas algunas luces, pero en su mayoría las zonas altas se mantienen aún sin luz.

Pese al avance todavía hay postes y cables de luz en el suelo, por lo que esta situación puede influir en qué el restablecimiento de luz dependa del levantamiento de postes y cables de energía eléctrica.

18:30 HORAS | Siguen vuelos humanitarios a Acapulco

¡Continúa la ayuda para Acapulco! El lunes 30 de octubre, Aeroméxico continuará con el puente aéreo de ayuda humanitaria para Acapulco. Los últimos vuelos de este 30 de octubre son:

ACA-MEX 11:40 hrs.
ACA-MEX 16:45 hrs.

18:01 HORAS | La realidad en Guerrero tras el paso de “Otis”

En la colonia “Llano Largo” de Acapulco, Guerrero, la desesperación por encontrar comida, ha llevado a hombres y mujeres a buscar entre la basura.

Así lo revelan las imágenes de un almacén de alimentos, que fue saqueado hace días y hoy buscan para llevar algo de comer para sus familias.

17:56 HORAS | Siguen sin agua, luz ni comida en Acapulco

En la colonia El Coloso, de Acapulco, Guerrero, la gente tiene que caminar varios kilómetros para llegar a ríos, arroyos, pues siguen sin luz, sin comida y sobre todo sin agua.

Los habitantes han aprovechado incluso el agua de charcos para bañarse y lavar ropa; aseguran que a ese lugar no ha llegado la ayuda.

17:41 HORAS | Así apoya la gente de Acapulco tras el desastre

¡Los Buenos somos más! Taquero cierra su taquería en Chilpancingo, Guerrero, y la instala en medio del desastre de Acapulco para apoyar a sus hermanos tras el paso del huracán.

17:27 HORAS | Se han localizado más de 620 extranjeros en Acapulco

Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, informó que se han localizado más de 620 extranjeros en Guerrero. Según dijo, se han encontrado turistas procedentes de países como:

  • Alemania
  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • España
  • Japón
  • Perú
  • Suiza

De las cuales suman 187 personas de esas nacionalidades que eran buscadas, y todas han sido localizadas y trasladadas de la zona afectada. También han localizado a 2 personas de Bélgica que eran buscadas; 4 de Costa Rica; 17 de Cuba; 34 de Estados Unidos; 18 de Francia, y una de Reino Unido, sumando otras 76 personas encontradas.

En total, con corte de información hasta las 16:00 horas de este domingo 29 de octubre, son 263 personas que ya han sido trasladadas a una zona segura; sin embargo, la búsqueda continúa.

¿Cómo ayuda a Acapulco y a las zonas afectadas a Guerrero?

¡Guerrero nos necesita! Fundación Azteca quiere apoyar a los damnificados en Guerrero, por lo que pedimos tu ayuda para nuestros hermanos en estos momentos tan difíciles.

Este 30 y 31 de octubre acude al centro de acopio en TV Azteca Ajusco en CDMX para traer lo que deses donar para apoyar. Recuerda que TODO SUMA.

Reportan más de 73 mil viviendas afectadas en Guerrero

El gobierno federal informó esta tarde que al menos hay 73 mil 844 viviendas afectadas por el impacto del huracán “Otis”, así como un millón de personas damnificadas.

Además, hay 600 hoteles y condominos dañados. Mientras que existen 231 mil 784 personas sin suministro de energía eléctrica.

120 hospitales y clínicas tienen daños y que hay 12 cierres carreteros en la entidad.

Suspenden clases hasta el 3 de noviembre en Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió hasta el 3 de noviembre las clases y actividades académicas en Acapulco, Coyuca de Benítez y en las escuelas y oficinas administrativas de otros municipios que, debido al huracán “Otis”, no cuenten con condiciones para reanudar actividades.

Reparan sensores de la alerta sísmica

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que ya recuperó el funcionamiento de 23 de los 26 sensores sísmicos dañados por el huracán “Otis”.

Detalló que pudieron ingresar a Acapulco, donde encontrarse tres sensores con daños severos, donde impactó el meteoro, los cuales requieren trabajos completos de obra civil y comunicaciones.

De esta forma, operan con normalidad el 88% de los sensores, es decir, 93 de los 96 sensores que operan en Jalisco, Colina, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Piden ayuda en carreteras

Habitantes de Acapulco realizan campamentos a orillas de la carretera. Con ayuda de cartones con frases, piden ayuda para conseguir alimentos y agua.

Dichas personas están buscando refugio en dicha zona, debido a que huyen de la rapiña y saqueos que ocurren.

10 extranjeros están desaparecidos tras azote del huracán “Otis”

El gobierno federal indicó en su reporte más reciente que 10 ciudadanos extranjeros son reportados como no localizados en Acapulco, Guerrero.

Habitantes no han recibido ayuda

La familia Hernández Chávez, habitantes de la colonia Providencia, en Acapulco, Guerrero, no ha recibido ayuda para remover los escombros dejados por el huracán “Otis”.

“No ha venido nadie y aquí estamos, todos somos los que hemos estado limpiando la calle”, declaró una de las vecinas a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

María Chávez asegura que no han tenido acceso a alimentos ni a ropa, ya que todo lo perdieron debido al fenómeno meteorológico.

Hospitales de Acapulco no tienen medicamentos

En hospitales de Acapulco, Guerrero, incluso los quirófanos están inundados, aunque reciban a las personas, el recinto no cuentan con medicamentos.

Encarecen precios de tortillas, huevo y taxis en Guerrero

Habitantes de Guerrero se quejan porque se han encarecido los precios de productos y servicios, ya que un casillero de huevo ha subido de 80 a 150 pesos, mientras que un kilo de tortilla alcanza los 100 pesos.

Mientras que los taxis cobran 250 pesos por persona para llevarlas a la autopista a Chilpancingo. Las personas se preguntan dónde están las autoridades, “los senadores, diputados, legisladores y toda la gente que está viviendo de nosotros, de nuestros impuestos”, aseguró Norma, habitante local.

Policías resguardan cargamento de computadoras, electrodomésticos y cervezas

Policías estatales de Guerrero resguardan un cargamento de computadoras, bebidas alcohólicas, refrigeradores, artículos de decoración y otros objetos que aparecieron en el Boulevard de las Naciones.
Al cuestionarles si se trataba de objetos recuperados tras los saqueos a comercios, los agentes respondieron a Fuerza Informativa Azteca que sólo tenían la orden de vigilar dichas cosas.

La costera Miguel Alemán está deshecha

En la costera Miguel Alemán, las personas intentan buscar señal de telefonía celular, entre escombros y basura que ninguna autoridad ha podido recoger. Algunos habitantes han tenido que ir a municipios como Chilpancingo para conseguir víveres.

En Coyuca de Benítez también están afectados

En el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, también los habitantes están afectados. Incluso las personas hacen largas filas para poder conseguir combustible. Las vialidades están afectadas y hay bardas derribadas.

Mientras que en el nuevo mercado municipal, algunas personas de Acapulco o Pie de la Cuesta acuden para comprar víveres, aunque los comerciantes temen que también llegue la rapiña.

Hasta en el cerro “El Velero” impactó “Otis”

Los habitantes del cerro “El Velero”, en Acapulco, Guerrero, también resultaron afectados por el impacto del huracán “Otis”. Sus hogares quedaron destruidos y sus objetos completamente destruidos.

Policías ministeriales roban gasolina

Encapuchados, armados y a bordo de vehículos oficiales, policías ministeriales llegaron a una gasolinera en Acapulco, Guerrero, para robar el combustible, ante la mirada de decenas de personas que esperaban formadas con bidones.

Francisca León, gerente del expendio, comentó que los oficiales la amenazaron con cerrar la gasolinera si seguía vendiendo al público. Incluso la engañaron al decirle que supuestamente había una bomba en las oficinas.

Actualizan cifra de personas muertas y desaparecidas por el huracán “Otis”.

El gobierno federal informó que la cifra de personas muertas a 48, de las cuales 43 murieron en Acapulco y cinco más en Coyuca de Benítez, debido a las afectaciones por el huracán “Otis”. Además, hay 36 desaparecidos, de los cuales 10 son extranjeros.

Además, más de 10 mil postes de energía eléctrica quedaron derribados. De ellos, 3 mil 211 ya están levantados. Aseguran las autoridades que esta noche o a más tardar el martes, Acapulco contará con energía eléctrica de nuevo en toda la región.

Al menos 10 mil 468 viviendas con daños están censadas. De las 70 gasolineras que están en Acapulco, sólo ocho están funcionando. Aún no hay un número de embarcaciones afectadas, pero por la tarde habrá un primer censo.

Tres menores de edad que estaban en condición delicada fueron trasladados vía aérea de Acapulco a hospitales de la Ciudad de México.

5 mil elementos de la Guardia Nacional llegarán a Acapulco a encargarse de la seguridad. Actualmente, esa cifra es de 3 mil.

Mientras que el ejército ha repartido 5 mil 102 comidas calientes. Las fuerzas armadas, entre ellas la Marina y el Ejército, han repartido 19 mil 309 despensas y 51 mil 500 litros de agua.

Hoteles están en ruinas

De las 20 mil habitaciones de hotel existentes en Acapulco, Guerrero, al menos un 85% están dañadas debido al huracán “Otis”. Sin embargo, solo 7 mil 128 cuartos están asegurados contra daños de fenómenos naturales, afirman la Comisión nacional de Seguros y Fianzas.

Aunque estamos a 54 días de Navidad, las labores de remoción de escombros están lejos de comenzar, de acuerdo con el reporte de Edgar Galicia.

Personas huyen de Acapulco

Varios habitantes de Acapulco, Guerrero, han tenido que huir de dichosas zonas, ya que no hay comida, agua, energía eléctrica, ni seguridad pública. Para ello, han tenido que tomar autobuses para dirigirse a la Ciudad de México, menciona el reportero Ulises Grajales.

¿Qué daños hay en Acapulco por el huracán “Otis”?

El huracán “Otis” impactó el estado de Guerrero en la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, la mayor de dicha clase. Este fenómeno dejó daños considerables en edificios, hoteles y hogares, así como en las vías de comunicación como carreteras, calles, líneas telefónicas móviles y fijas.

Los habitantes de Acapulco, Coyuca de Benítez y otros municipios afectados piden alimentos y agua potable para poder enfrentar la emergencia, así como patrullajes de las autoridades, debido a los saqueos a comercios.

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