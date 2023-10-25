VIDEO: Antes y después del hotel Princess de Acapulco tras el paso del devastador huracán “Otis”

El huracán “Otis” golpeó de manera devastadora las costas de Acapulco tras alcanzar la categoría cinco con vientos que superaron los 200 km/h, por esto los estragos han sido fulminantes y la población se quedó sin comunicación; recientemente se comenzaron a compartir videos sobre los daños que dejó, entre estos destaca el Hotel Princess, uno de los más emblemáticos de la zona.

En redes sociales se compartieron las primeras imágenes sobre cómo quedó el lobby del Hotel Princess, lo que rápidamente generó conversación entre los internautas, pues prácticamente se puede ver el edificio en escombros.

Imágenes al interior del Hotel Princess en Acapulco, tras el paso de Otis. pic.twitter.com/tBxRI5NBih — Monica Garza (@monicagarzag) October 25, 2023

FOTOS: ¿Cómo era el Hotel Princess antes del Huracán “Otis”?

Puertas y ventanas destrozadas, piso inundado, así luce el Hotel Princess a través del usuario @danijumu, quien compartió en la red social TikTok el momento exacto en que conoció el día después del paso de “Otis”, que actualmente pasó a tormenta tropical, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), pero ¿cómo era antes de la llegada del huracán?

Así lucía el restaurante.

Luisa Peña cuenta cómo vivió la llegada del huracán "Otis" en el Hotel Princess

En redes sociales, una mujer identificada como Luisa Peña compartió el momento en que quedó atrapada en medio del huracán "Otis"; entre incertidumbre, la tiktokera, aseguró que busca mantener la calma; sin embargo los fuertes vientos no le permiten conciliar el sueño al interior del hotel Princess, por lo que decidió resguardarse al interior del clóset.

“Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco en el Hotel Princess, acaba de pasar lo más cañón que fue literal, estuve en el ojo del huracán. Me acaban de rescatar, en un momento cuando dieron las 11 de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da”, recuerda.

Ante el miedo que sentía, se refugió en un clóset y compartió cómo trató de lidiar con el pánico rezando y meditando para mantener la calma.

“Me escondí en el clóset y literal pues me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mi, del tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más”, dijo.

