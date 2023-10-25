¿Huracán “Otis” pegará como categoría 5 en Acapulco? Esto se sabe

¡Alerta por “Otis”! El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que el huracán se intensifica rápidamente en su rumbo a México y amenaza con fuertes lluvias en el suroeste y sur del país, especialmente en las costas de Guerrero, ¿cuál es su trayectoria y dónde podría impactar? Esto se sabe.

¿En dónde tocará tierra el huracán “Otis”?

En pocas horas, el huracán “Otis” evolucionó de categoría 1 a 4, por lo que se pronostica que impactará las costas de Guerrero, entre la 4 a las 6 de la mañana del miércoles 25 de octubre, con fuerza de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

“Otis” se ha intensificado en tiempo récord, pasando de 100 a 230 km/h en 12 horas. El Servicio Meteorológico Nacional de México indica que podría impactar cerca de los municipios de:



Acapulco

Coyuca de Benítez

Benito Juárez

Al momento el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales en Guerrero, y muy fuertes en el occidente de Oaxaca y oriente de Michoacán, además de oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca.

Agregó que se espera que después del impacto, #Otis se desplace sobre #Guerrero durante las siguientes 48 horas y luego se debilitará gradualmente.

El cuadrante peligroso del sistema afectará los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y Benito Juárez, entre otros. pic.twitter.com/Z1Rqxm2Xez — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2023

¿Hasta qué categoría llegará el huracán “Otis”?

La escala Saffir-Simpson establece cinco tipos o categorías de huracanes, mismos que se basan en la velocidad del viento para definir cada una:



Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos de más de 252 km/h

Hasta el corte de las 18:00 horas, “Otis” ha sido clasificado como huracán categoría 4, en la escala de Saffir-Simpson, lo que significa que es considerado un fenómeno mayor que puede ser muy grave debido a las fuertes rachas de viento y la cantidad de agua que podría introducir a la zona costera. Esta categoría estima:



Daños extremos como colapso parcial de techos y paredes en casa

Daños considerables a edificaciones y muelles

Derribo de vegetación y señales

Erosión de playas e inundación en terrenos planos abajo de 3 metros

La máxima categoría que podría alcanzar “Otis” es la número 5, misma con la que se prevé que impacte en las costas de Guerrero; sin embargo, también se pronostica que se irá degradando gradualmente después de 48 horas de tocar tierra.

Así se ve la imagen satelital del #HuracánOtis, de categoría 4.



Sus vientos sostenidos son de 233 kilómetros por hora y se ubica frente a las costas de #Oaxaca y #Guerrero



Vía @conagua_clima pic.twitter.com/SaMiG0ngLW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Trayectoria en vivo del huracán “Otis”

De acuerdo con el último comunicado emitido por la Conagua, hasta las 18:00 horas de este martes 24 de octubre, el centro de “Otis” se localiza a 130 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero y a 135 km al sur-sureste de Acapulco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 280 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h.