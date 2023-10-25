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¿Huracán “Otis” pegará como categoría 5 en Acapulco? Esto se sabe

El huracán “Otis” se fortalece con rapidez y podría impactar como categoría 5 en Acapulco, Guerrero, ¿cuáles serán los municipios afectados por su paso?

Sigue la trayectoria del huracán “Otis” EN VIVO, ¿cuándo podría tocar tierra?
Sigue la trayectoria del huracán “Otis” EN VIVO, ¿cuándo podría tocar tierra?|CONAGUA

Escrito por: Pilar Espinoza

¡Alerta por “Otis”! El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que el huracán se intensifica rápidamente en su rumbo a México y amenaza con fuertes lluvias en el suroeste y sur del país, especialmente en las costas de Guerrero, ¿cuál es su trayectoria y dónde podría impactar? Esto se sabe.

¿En dónde tocará tierra el huracán “Otis”?

En pocas horas, el huracán “Otis” evolucionó de categoría 1 a 4, por lo que se pronostica que impactará las costas de Guerrero, entre la 4 a las 6 de la mañana del miércoles 25 de octubre, con fuerza de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

“Otis” se ha intensificado en tiempo récord, pasando de 100 a 230 km/h en 12 horas. El Servicio Meteorológico Nacional de México indica que podría impactar cerca de los municipios de:

  • Acapulco
  • Coyuca de Benítez
  • Benito Juárez

Al momento el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales en Guerrero, y muy fuertes en el occidente de Oaxaca y oriente de Michoacán, además de oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca.

¿Hasta qué categoría llegará el huracán “Otis”?

La escala Saffir-Simpson establece cinco tipos o categorías de huracanes, mismos que se basan en la velocidad del viento para definir cada una:

  • Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h
  • Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h
  • Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h
  • Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h
  • Categoría 5: Vientos de más de 252 km/h

Hasta el corte de las 18:00 horas, “Otis” ha sido clasificado como huracán categoría 4, en la escala de Saffir-Simpson, lo que significa que es considerado un fenómeno mayor que puede ser muy grave debido a las fuertes rachas de viento y la cantidad de agua que podría introducir a la zona costera. Esta categoría estima:

  • Daños extremos como colapso parcial de techos y paredes en casa
  • Daños considerables a edificaciones y muelles
  • Derribo de vegetación y señales
  • Erosión de playas e inundación en terrenos planos abajo de 3 metros

La máxima categoría que podría alcanzar “Otis” es la número 5, misma con la que se prevé que impacte en las costas de Guerrero; sin embargo, también se pronostica que se irá degradando gradualmente después de 48 horas de tocar tierra.

Trayectoria en vivo del huracán “Otis”

De acuerdo con el último comunicado emitido por la Conagua, hasta las 18:00 horas de este martes 24 de octubre, el centro de “Otis” se localiza a 130 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero y a 135 km al sur-sureste de Acapulco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 280 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h.

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