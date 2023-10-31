Estos son los daños que dejó el Huracán “Otis” en Acapulco: ¿Cuánto tardará en ponerse de pie?

El huracán “Otis” azotó Acapulco, Guerrero como categoría 5, llevándose a su paso todo el trabajo e historia de miles de familias acapulqueñas, algo no visto desde 1997, cuando el huracán “Paulina” cobró la vida de más de 300 personas, convirtiéndose en uno de los fenómenos más mortíferos de México.

El paso del huracán “Otis” ha dejado devastadoras pérdidas humanas y materiales, pero ¿cuánto tiempo tardará Acapulco en ponerse de pie?

¿Qué daños dejó el huracán “Otis” en Acapulco?

A una semana del impacto del huracán “Otis”, poco a poco se han comenzado a ver los graves daños provocados por este fenómeno meteorológico. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de Acapulco?



Pie de la Cuesta

Punta Diamante

Playa Caleta

Puerto Marqués

Colonia La Poza

“Laguna de Tres Palos”

|COPERNICUS

Copernicus, un programa satelital para observar y monitorear la Tierra, compartió que el huracán “Otis” dañó alrededor del 63% de las construcciones de la zona costera de Acapulco, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), estos fueron los giros más afectados:



Oficinas

Fábricas

Viviendas

Hoteles

Almacenes

Por su parte, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco informó que el 80% de los hoteles fueron afectadas, y solo el 10% de ellos cuenta con un seguro ante desastres naturales.

|FUERZA INFOTMATIVA AZTECA

¿En cuánto tiempo podría reconstruirse Acapulco?

Acapulco podría tardar entre 5 a 10 años en recuperarse por completo, pues los daños provocados por el “Otis” fueron realmente graves y devastadores, según Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Por su parte, la Secretaría de Turismo aseguró que el costo aproximado para la restructuración de Acapulco podría darse a conocer durante la primera semana de noviembre; sin embargo se estima que podría ser de alrededor de 270 mil millones de pesos.

De acuerdo con Alejandro Domínguez Aveleyra, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, únicamente la reconstrucción de los hoteles podría tardar entre 12 a 18 meses.