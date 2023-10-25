¿Cuáles han sido los huracanes más mortíferos de la historia en México?

El huracán "Otis", que se intensificó rápidamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson (siendo uno de los huracanes más fuertes en impactar en esa condición), tocó tierra en las costas de Guerrero la madrugada de este miércoles y ahora es categoría 2.

El huracán, que se formó el pasado 22 de octubre en el Océano Pacífico, se dirigió rápidamente hacia las costas mexicanas, alcanzando vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

A su paso por Guerrero, "Otis" (sigue su trayectoria en vivo aquí) provocó fuertes lluvias e inundaciones en las zonas costeras, así como deslaves y daños en infraestructura. Las autoridades de Guerrero han emitido una alerta máxima para las zonas costeras del estado, incluyendo Acapulco y Zihuatanejo.

Los huracanes más fuertes que han llegado a México

Otis es uno de los huracanes más fuertes que han llegado a México en los últimos años. Otros huracanes de gran intensidad que han afectado al país son:

1976. Huracán Madeline. Guerrero. Categoría 4.

1976. Huracán Liza. Baja California Sur. Categoría 4.

1997. Huracán Paulina. Oaxaca, Guerrero. Categoría 4.

2002. Huracán Kenna. Nayarit. Categoría 4.

2014. Huracán Odile. Baja California Sur. Categoría 4.

2015. Huracán Patricia. Jalisco. Categoría 4.

2023. Huracán Lidia. Jalisco. Categoría 4.

2023. Huracán Otis. Guerrero. Categoría 5.

¿Qué es un huracán?

Un huracán es un fenómeno meteorológico que se forma en los océanos tropicales y subtropicales. Consiste en un sistema de tormentas con vientos fuertes que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte y en sentido contrario en el Hemisferio Sur.

El término "huracán" se utiliza para los ciclones tropicales que se forman en el Atlántico y el Pacífico oriental, al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. El término "tifón" se utiliza para los ciclones tropicales que se forman en el Pacífico occidental, al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Los huracanes se forman cuando el agua del océano se calienta a más de 26 grados Celsius. El calor del agua hace que el aire se eleve, formando nubes y tormentas. Los vientos fuertes giran alrededor del centro de la tormenta, formando un ojo.

Los huracanes pueden causar daños graves a la propiedad y la infraestructura. Pueden provocar fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones. También pueden causar daños a los cultivos y la pesca.