Así fue la evolución del huracán “Patricia”, el único más intenso que “Polo” en el Pacífico y que tenía “un ojo dentro del ojo”

El huracán "Patricia" destacó por su evolución en el océano Pacífico y por alcanzar una intensidad superior a la del huracán "Polo". Durante su desarrollo, el ciclón presentó además una particular estructura descrita como "ojo dentro del ojo".

¿Qué fue lo que pasó con el huracán "Patricia?

"Patricia" se formó el 20 de octubre de 2015 en el océano Pacífico y, de acuerdo con la Conagua, en solo 24 horas se intensificó hasta alcanzar categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

El Gobierno de México lo señaló entonces como el huracán más intenso registrado hasta ese momento en las cuencas del Pacífico nororiental y el Atlántico.

El 23 de octubre de 2015, "Patricia" alcanzó categoría 5 y presentó vientos máximos sostenidos de 325 km/h y rachas de hasta 400 km/h.

Ese mismo día, comenzó a tocar tierra en las inmediaciones de Bahías de Tenacatita, Cuestecomate y Navidad, en Jalisco.

Conagua reportó que su ojo tenía un diámetro de 10 kilómetros en el momento en que comenzó a tocar tierra; posteriormente informó un diámetro de 9 kilómetros.

Después de tocar tierra, "Patricia" se debilitó rápidamente; el 24 de octubre ya era huracán categoría 1 y posteriormente se degradó a depresión tropical en el noreste de Zacatecas.

Huracán "Polo": ¿cuál es la trayectoría?

El huracán "Polo" categoría 5 se acerca a las costas de México durante la tarde del miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El punto de mayor proximidad está previsto alrededor de las 18:00 horas, cuando el sistema se ubique a 235 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a la misma distancia de Zihuatanejo, Guerrero.

La previsión indica que para ese momento el huracán "Polo" mantendrá vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 km/h, por lo que sus efectos continuarán alcanzando zonas costeras del occidente y sur del país. El fenómeno no tiene previsto tocar tierra en este punto del pronóstico.