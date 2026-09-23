SMN pronostica que este será el momento en el que el huracán “Polo” se aproxime más a las costas de México como categoría 5

El huracán "Polo" categoría 5 se acercará más a las costas de México durante la tarde del miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el punto de mayor proximidad está previsto alrededor de las 18:00 horas, cuando el sistema se ubique a 235 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a la misma distancia de Zihuatanejo, Guerrero .

La previsión indica que para ese momento "Polo" mantendrá vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 km/h, por lo que sus efectos continuarán alcanzando zonas costeras del occidente y sur del país; el fenómeno no tiene previsto tocar tierra en este punto del pronóstico; su trayectoria permanecerá sobre el Pacífico.

Polo se mantiene como categoría 5 durante el miércoles

Antes de alcanzar esa posición, el ciclón seguirá avanzando frente a las costas mexicanas. Para las 06:00 horas del miércoles, el SMN lo ubica previamente a 265 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana y a 295 kilómetros al sur de Zihuatanejo, también como huracán categoría 5.

Doce horas después llegará el momento de mayor cercanía previsto para esa jornada; posteriormente, durante las primeras horas del jueves, "Polo" continuará como categoría 5 y se localizará a unos 230 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

A partir del jueves por la tarde comenzará a disminuir su intensidad en el pronóstico, cuando pase a categoría 4 mientras se aleja gradualmente de las costas mexicanas.

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🌀El #Huracán #Polo se mantiene en la categoría 5 de la escala Saffir Simpson, su centro se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero.



🌀Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente del país.



⚠️ Revisa más detalles y mantente atento/a a las… pic.twitter.com/grkwFEzaoc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

La circulación del sistema mantendrá condiciones de lluvia en varios estados. Para Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se pronostican precipitaciones puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros; en zonas de Jalisco se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

El viento también será un factor importante en las costas; Guerrero y Michoacán podrían registrar rachas de hasta 80 km/h, mientras que el oleaje alcanzaría entre 5 y 6 metros en ambos estados.

Por estas condiciones, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por efectos de viento de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de otro tramo de vigilancia hacia las costas de Jalisco.

La recomendación para la población es extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje, especialmente en las zonas costeras señaladas.