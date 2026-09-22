Huracán “Polo” alcanza la categoría 5: Fuertes vientos y lluvias intensas amenazan a estados de México; esto es todo lo que debes saber EN VIVO
El Centro Nacional de Huracanes de EU anunció la intesificación del huracán “Polo” a categoría 5; sigue su trayectoria, efectos e información importante del fenómeno.
El huracán "Polo" se intensificó a la máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 260 km/h y rachas superiores. Su centro se ubica frente al suroeste de México y mantiene un movimiento lento que lo mantendrá cerca de las costas mexicanas durante los próximos días, pronosticando un desvío hacia el noroeste a partir de esta noche.
El Servicio Meteorológico prevé lluvias de hasta 300 mm en zonas costeras de Guerrero y Michoacán, con alto riesgo de deslaves e inundaciones, así como acumulados de hasta 150 mm en Oaxaca, Colima y Jalisco.
Huracán "Polo" alcanza la categoría 5: Fuertes vientos y lluvias intensas amenazan a 5 estados de México
¿Dónde está el huracán "Polo"?
El centro del huracán "Polo" se localiza a 314 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, desplazándose paralelo a las costas del Pacífico mexicano.
La circulación de la tormenta mantendrá lluvias fuertes a intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, acompañadas de rachas de viento severas y oleaje elevado.
Huracán "Polo" podría alcanzar categoría 6
La rápida intensificación de "Polo" a categoría 5 es impulsada por temperaturas marinas de hasta 32 °C. La extrema energía del océano favorece que el ciclón continúe fortaleciéndose en las próximas horas.
Especialistas analizan si superará la escala Saffir-Simpson actual, llegando incluso hasta la categoría 6. Aunque es casi un hecho que no tocará tierra, la NOAA advierte sobre un impacto severo en costas mexicanas con olas de hasta 9 metros de altura.
¿El huracán "Polo" va a tocar tierra?
De acuerdo a información de autoridades, se espera que el huracán "Polo" no toque tierra, aunque sí pasa muy cerca de las costas del Pacífico.
Por ahora los puertos se encuentran cerrados.
#ÚLTIMAHORA | 🌪️ Huracán "Polo" alcanza categoría 5— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026
Con vientos de hasta 260 km/h avanza frente a Guerrero y Michoacán, sin tocar tierra pero muy cerca del Pacífico.
Se esperan #lluvias intensas, olas de 4 metros y puertos cerrados.
Autoridades llaman a extremar… pic.twitter.com/IfHwtGreYC
Suspenden clases por huracán "Polo"
La intensificación del huracán "Polo" provocó que se supendieran clases en municipios del estado de Guerrero y Michoacán.
En Michoacán cancelaron actividades en 7 municipios; en Guerrero no irán a clases en 3 localidades.