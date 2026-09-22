Huracán “Polo” alcanza la categoría 5: Fuertes vientos y lluvias intensas amenazan a estados de México; esto es todo lo que debes saber EN VIVO

El huracán "Polo" se intensificó a la máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 260 km/h y rachas superiores. Su centro se ubica frente al suroeste de México y mantiene un movimiento lento que lo mantendrá cerca de las costas mexicanas durante los próximos días, pronosticando un desvío hacia el noroeste a partir de esta noche.

El Servicio Meteorológico prevé lluvias de hasta 300 mm en zonas costeras de Guerrero y Michoacán, con alto riesgo de deslaves e inundaciones, así como acumulados de hasta 150 mm en Oaxaca, Colima y Jalisco.