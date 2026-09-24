¿"Polo” tocará tierra? El huracán cambia de rumbo y apunta a Baja California Sur

El huracán "Polo" vuelve a mantener bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas de México debido a los cambios registrados en su trayectoria. El ciclón, que nuevamente alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose por el Pacífico mexicano y ahora el pronóstico apunta hacia Baja California Sur.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Polo" mantendrá durante este jueves su desplazamiento como huracán de categoría mayor al sur de las costas de Michoacán y Colima. Sin embargo, su trayectoria prevista para los siguientes días lo llevará hacia el noroeste, con un acercamiento a la península de Baja California.

¿"Polo" podría tocar tierra en Baja California Sur?

La trayectoria de "Polo" es uno de los principales puntos de atención en las próximas horas. La información más reciente difundida con base en el pronóstico del SMN señala que el ciclón se aproximará al extremo sur de Baja California Sur durante el fin de semana.

Incluso, un reporte publicado este jueves señala que el nuevo escenario de trayectoria contempla la posibilidad de que "Polo" ingrese a territorio mexicano por el norte de Baja California Sur a principios de la próxima semana. No obstante, debido a que los pronósticos de los ciclones pueden modificarse conforme avanzan, este escenario todavía debe tomarse como una posibilidad y no como un impacto confirmado.

¿Qué estados tendrán lluvias por "Polo"?

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, este jueves "Polo" continuará desplazándose al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit.

También se esperan condiciones de oleaje elevado y rachas de viento en las costas de estos estados.

En el caso de Baja California Sur, el pronóstico contempla chubascos asociados a las condiciones meteorológicas que prevalecerán en la región, mientras el huracán continúa avanzando hacia el noroeste.