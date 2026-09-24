EN VIVO: Huracán “Polo” avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre
El huracán “Polo”, de categoría 5, continúa su paso por el océano Pacífico; esta es su trayectoria, los estados que se mantienen alerta y en dónde no habrá actividades debido a su impacto.
El huracán "Polo", de categoría 5, sigue acechando el océano Pacífico este jueves 24 de septiembre; te informamos sobre su trayectoria, los estados que deben estar atentos y las zonas donde se cancelarán actividades debido al impacto del ciclón.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas al tanto de lo que sucede con el fenómeno meteorológico.
EN VIVO: Huracán "Polo" avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre
Huracán "Polo" golpea con marejadas y lluvias torrenciales en Michoacán
Las costas de Michoacán registran un severo embate tras el fortalecimiento de "Polo" a categoría 5. En el municipio de Aquila, las marejadas extremas con bandera roja ya invaden las áreas de playa y han comenzado a arrojar restos de fauna marina hacia la franja costera.
Ante el riesgo inminente de deslaves, inundaciones y vientos de tormenta, las autoridades mantienen bajo estricta vigilancia a siete municipios clave: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.
Edgar Galicia nos presenta el reporte completo en vivo para Hechos Contigo.
¡EMBATE EN EL PACÍFICO! Huracán '#Polo' golpea #Michoacán con marejadas y lluvia torrencial— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026
Alerta máxima en las costas michoacanas. Los efectos del Huracán Polo ya se sienten con fuerza en Aquila, donde el fuerte oleaje de la bandera roja comenzó a invadir las zonas de playa e… pic.twitter.com/JX2XsBjxBc
¿Dónde está el huracán "Polo" ahora?
El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán "Polo" se ha reintensificado alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. A las 06:00 horas de este jueves 24 de septiembre, se localiza a 280 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 km al sur de Manzanillo, Colima, registrando vientos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y avanzando hacia el noroeste a 15 km/h.
Lluvias intensas: En el oeste, sur y costa de Jalisco, Colima, oeste y costa de Michoacán, y el oeste de Guerrero.
Lluvias muy fuertes: Para el sur y costa de Nayarit.
#AvisoMeteorológico #Polo se mantiene como #Huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, a 260 km al sur de Manzanillo, #Colima. Toda la información consúltala en https://t.co/KwrJ8MN04m pic.twitter.com/vZ05AtrsTe— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026