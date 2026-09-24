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EN VIVO: Huracán “Polo” avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre

El huracán “Polo”, de categoría 5, continúa su paso por el océano Pacífico; esta es su trayectoria, los estados que se mantienen alerta y en dónde no habrá actividades debido a su impacto.

EN VIVO: Huracán “Polo” avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre
¿Dónde está el huracán “Polo” hoy?|Conagua

Escrito por: Jimena Romero

El huracán "Polo", de categoría 5, sigue acechando el océano Pacífico este jueves 24 de septiembre; te informamos sobre su trayectoria, los estados que deben estar atentos y las zonas donde se cancelarán actividades debido al impacto del ciclón.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas al tanto de lo que sucede con el fenómeno meteorológico.

EN VIVO: Huracán "Polo" avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre

Huracán "Polo" golpea con marejadas y lluvias torrenciales en Michoacán

Las costas de Michoacán registran un severo embate tras el fortalecimiento de "Polo" a categoría 5. En el municipio de Aquila, las marejadas extremas con bandera roja ya invaden las áreas de playa y han comenzado a arrojar restos de fauna marina hacia la franja costera.

Ante el riesgo inminente de deslaves, inundaciones y vientos de tormenta, las autoridades mantienen bajo estricta vigilancia a siete municipios clave: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Edgar Galicia nos presenta el reporte completo en vivo para Hechos Contigo.

¿Dónde está el huracán "Polo" ahora?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán "Polo" se ha reintensificado alcanzando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. A las 06:00 horas de este jueves 24 de septiembre, se localiza a 280 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 km al sur de Manzanillo, Colima, registrando vientos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y avanzando hacia el noroeste a 15 km/h.

Lluvias intensas: En el oeste, sur y costa de Jalisco, Colima, oeste y costa de Michoacán, y el oeste de Guerrero.
Lluvias muy fuertes: Para el sur y costa de Nayarit.

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