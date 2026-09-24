EN VIVO: Huracán “Polo” avanza como categoría 5 | Trayectoria, estados en alerta y suspensión de clases hoy 24 de septiembre

El huracán "Polo", de categoría 5, sigue acechando el océano Pacífico este jueves 24 de septiembre; te informamos sobre su trayectoria, los estados que deben estar atentos y las zonas donde se cancelarán actividades debido al impacto del ciclón.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas al tanto de lo que sucede con el fenómeno meteorológico.