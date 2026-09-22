EU emite ADVERTENCIA MUNDIAL para México por intensificación histórica del huracán “Polo”

El huracán Polo se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 260 km/h, por lo que el gobierno de Donald Trump alertó a los ciudadanos estadounidenses que residen en México o están de visita en el país.

Su centro se ubica frente al suroeste de México y mantiene un movimiento lento que lo mantendrá cerca de las costas mexicanas durante los próximos días, por lo que las lluvias seguirían en gran parte del territorio nacional.

Estados Unidos alerta por el huracán Polo

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, alertó a los estadounidenses que se encuentran en nuestro país, o planean visitarlo en los próximos días, a extremar precauciones por el huracán Polo.

"Advertencia mundial: El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones. El huracán Polo, de categoría 5 con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora, provocará fuertes lluvias y condiciones marítimas peligrosas en la costa suroeste de México desde el martes hasta el jueves", escribió la Embajada en su sitio web.

Advertencia mundial de Estados Unidos por el huracán Polo|Embajada de Estados Unidos en México

“Aunque la tormenta no toque tierra directamente, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida. Las peligrosas condiciones del océano, intensificadas por la tormenta, pueden generar corrientes de resaca mortales y olas gigantes”, agregaron.

También pidieron seguir los canales de comunicación, como el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional, para conocer el avance del huracán, además de llamar a los números de emergencia en caso de algún incidente provocado por las precipitaciones.

¿En qué estados de México va a llover por el huracán Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica intensas lluvias en las costas de Guerrero y Michoacán, además de acumulados de hasta 150 mm en Oaxaca, Colima y Jalisco.

Mexico: Hurricane Polo, a Category 5 storm with sustained winds of 165 miles per hour, will cause heavy rainfall and hazardous ocean conditions along the southwestern coast of Mexico from Tuesday through Thursday. Hurricane Polo is projected to approach the southern tip of the… pic.twitter.com/F4oVEp27zw — TravelGov (@TravelGov) September 22, 2026

Sin embargo, el resto del país también se verá afectado por las precipitaciones, pues habrían lluvias de fuertes a muy fuertes en Nayarit, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tabasco.

Ciudad de México, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas presentarían chubascos, y lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

