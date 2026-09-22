¿En qué estados lloverá hoy 22 de septiembre? Efectos del huracán “Polo” y el monzón causarán lluvias en México

Agarra bien el paraguas porque el clima estará agitado en casi todo el país este martes 22 de septiembre de 2026. El avance del huracán "Polo" en las costas mexicanas del Pacífico, sumado al monzón mexicano y a varios canales de baja presión, provocará lluvias de diferentes intensidades de norte a sur en México.

Esto es lo que le espera a las 32 entidades de la República Mexicana en cuestión de chubascos y lluvias fuertes para hoy.

El monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional se mantiene activo por la presencia del huracán en el Pacífico.

Huracán "Polo" toma fuerza en el Pacífico

El huracán "Polo", actualmente en categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, continúa moviéndose por las franjas de las costas mexicanas, específicamente a 335 kilómetros del sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos de 260 km/h.

Su circulación ya absorbió a la onda tropical número 40 y dejará vientos fuertes y oleaje elevado en las costas.

Estados con lluvias intensas a muy fuertes

Las lluvias más intensas se van a registrar en estados más cercanos a las costas del Pacífico, el sur y el sureste.



Lluvias intensas: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, este, costa y sur, Colima, Michoacán, oeste y costa, Durango, oeste y norte, y Chihuahua, norte, este y sur.



Oaxaca, Guerrero, Chiapas, este, costa y sur, Colima, Michoacán, oeste y costa, Durango, oeste y norte, y Chihuahua, norte, este y sur. Lluvias muy fuertes: Jalisco, sur, suroeste y costa, Veracruz, oeste y sur, y Tabasco, sur y este.

Lluvias en el norte, centro y sureste

En otras entidades, la combinación del monzón mexicano y canales de baja presión dejará lluvias importantes en:



Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Estado de México, suroeste.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde se esperan chubascos y precipitaciones?

El centro del país tampoco se librará del agua. Se pronostican intervalos de chubascos para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias más ligeras o aisladas ocurrirán en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Recomendaciones para este 22 de septiembre ante el clima

Ante el riesgo de posibles inundaciones y subida en ríos, las autoridades piden no cruzar corrientes de agua y mantenerse al pendiente de los avisos locales.