Huracán “Polo": Mapa y trayectoria por día y hora; así será su recorrido

El huracán "Polo" se mantiene como categoría 4 frente al Pacífico mexicano , con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 km/h ; durante las próximas horas avanzará hacia el oeste-noroeste, mientras sus bandas de lluvia mantienen bajo vigilancia a Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Guerrero.

El pronóstico muestra que "Polo" se alejará inicialmente de las costas del occidente de México, pero su recorrido cambiará durante el fin de semana; el sistema comenzará a tomar una dirección más hacia el norte y posteriormente se aproximará a Baja California, al mismo tiempo que perderá intensidad de manera gradual.

¿Dónde está el huracán Polo y hacia dónde se dirige?

A las 18:00 horas del jueves 24 de septiembre, el centro de "Polo" se ubicaba a 270 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 765 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Aunque el centro del ciclón permanece sobre el océano, su circulación ya favorece lluvias puntuales intensas en sectores de Jalisco, Colima y Michoacán; también se esperan precipitaciones muy fuertes en Nayarit y lluvias fuertes en Guerrero.

En la costa, el viento y el oleaje serán otro de los factores a vigilar; en zonas de Michoacán se pronostican olas de hasta 7 metros, mientras que en otros puntos de Jalisco, Colima y Guerrero también habrá condiciones marítimas adversas.

Así cambiará la trayectoria de Polo por día y hora

El pronóstico plantea un desplazamiento progresivo hacia aguas abiertas antes de que el sistema modifique su dirección.



Jueves 24 de septiembre : "Polo" permanece frente a las costas del Pacífico mexicano y avanza hacia el oeste-noroeste.



: "Polo" permanece frente a las costas del Pacífico mexicano y avanza hacia el oeste-noroeste. Viernes 25, 00:00 horas : podría alcanzar nuevamente la categoría 5, con vientos estimados de 260 km/h y rachas de 315 km/h; su centro estaría a 315 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.



: podría alcanzar nuevamente la categoría 5, con vientos estimados de 260 km/h y rachas de 315 km/h; su centro estaría a 315 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Viernes 25, 12:00 horas : continuaría como categoría 4, ya a mayor distancia de las costas de Jalisco.



: continuaría como categoría 4, ya a mayor distancia de las costas de Jalisco. Sábado 26: el ciclón seguiría sobre el Pacífico y avanzaría hacia una zona cada vez más próxima al sur de Baja California Sur.



el ciclón seguiría sobre el Pacífico y avanzaría hacia una zona cada vez más próxima al sur de Baja California Sur. Domingo 27 : el pronóstico mantiene a "Polo" sobre el océano, pero con una trayectoria que comienza a orientarse hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte.



: el pronóstico mantiene a "Polo" sobre el océano, pero con una trayectoria que comienza a orientarse hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte. Lunes 28 , 12:00 horas : el sistema se encontraría cerca de Baja California Sur como huracán categoría 2, con vientos estimados de 175 km/h.



, : el sistema se encontraría cerca de Baja California Sur como huracán categoría 2, con vientos estimados de 175 km/h. Martes 29, 12:00 horas: "Polo" perdería fuerza hasta convertirse en tormenta tropical mientras su centro se proyecta sobre Sonora.

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Huracán “Polo": Mapa y trayectoria por día y hora; así será su recorrido|Especial

La trayectoria prevista muestra un acercamiento hacia la península de Baja California, pero el punto exacto y las condiciones que podrían presentarse dependen de la evolución del ciclón.