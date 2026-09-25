“Polo” y “Odalys” podrían ocasionar un efecto Fujiwhara: ¿qué significa y qué puede pasar?

Cuando dos ciclones tropicales se encuentran relativamente cerca, sus circulaciones pueden interactuar y modificar su comportamiento.Este fenómeno, conocido como efecto Fujiwhara, puede influir en la trayectoria y evolución de los sistemas, por lo que entender cómo funciona ayuda a saber qué podría ocurrir si "Polo" y "Odalys" llegan a interactuar.

¿Qué es un efecto Fujiwhara y cómo se forma?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el efecto Fujiwhara puede comenzar cuando dos tormentas con una categoría alta se encuentran aproximadamente a 1,375 kilómetros de distancia.

Cuando hay una gran diferencia en la intensidad de los fenómenos, el sistema puede absorber la energía del más débil e incluso terminar por consumirlo.

El efecto Fujiwhara representa uno de los mayores desafíos para los meteorólogos. Pequeñas variaciones en la intensidad, el tamaño o la trayectoria prevista de cualquiera de los sistemas pueden cambiar completamente el resultado que anticipan los modelos de pronóstico.

¿Qué efectos puede provocar un efecto Fujiwhara?

Los posibles efectos del Fujiwhara pueden ser:



Cambios en la trayectoria: Los ciclones pueden girar alrededor de un punto común entre ambos.

Modificación de la velocidad de desplazamiento: Uno o dos sistemas pueden acelerar o desacelerar.

Cambio en la dirección: la interacción puede alterar el rumbo que lleva alguno de los cilones.

Fusión de los sistemas: En determinadas circunstancias, dos ciclones pueden terminar combinándose en un solo sistema.

Cambios en su intensidad: la interacción puede modificar las condiones de los ciclones, aunque no significa automáticamente que una vuelva más fuerte.

En el caso de los huracanes "Polo" y "Odalys", que exista interacción Fujiwhara dependería principalmente de qué tan cerca estén sus centros y de las condiciones atmosféricas que los rodeen.

¿Cuál es la categoría del huracán "Polo"?

De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán "Polo" se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, incrementando su velocidad de desplazamiento hacia aguas abiertas del Pacífico.

¿Cuál es la categoría del huracán "Odalys"?

Huracán "Odalys" de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 1,705 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.