¿Seguirán las lluvias en México? Este es el pronóstico para Michoacán y Guerrero por el huracán “Polo”

¡No olvides el paraguas, la chamarra y el cobertor de león! El clima que espera Guerrero y Michoacán está cambiando debido al la intensidad del huracán "Polo" que actualmente es categoría 5. Consulta el pronóstico para conocer qué condiciones se esperan en ambos estados durante los próximos días.

El huracán "Polo" se ha intensificado nuevamente a categoría 5. Su centro se localiza a 235 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se espera fuertes vientos de 260 km/h, rachas de 310 km/h. Se esperan lluvias puntuales torrenciales en Michoacán (costa y este) y Guerrero (costa y oeste). Consulta el clima en estos dos estados afectados por el huracán.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

Clima para Acapulco, Guerrero durante los próximos días

Para este jueves 24 de septiembre se espera una temperatura mínima de 25 a 33 °C. Sin embargo, las lluvias no se harán esperar, ya que tienen un 80% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

El viernes tendrá una mañana despejada con una temperatura de 25 a 27 °C y para la noche se espera que se suelte la lluvia con un 60% de probabilidad.

Mientras que para el día sábado 26 de septiembre, la temperatura mínima será de 25 y la máxima de 34 °C. Aunque también se esperan fuertes lluvias debido al huracán "Polo".

En los gráficos te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para hoy, y los siguientes 3 días en #Zihuatanejo y #Acapulco, #Guerrero pic.twitter.com/aRjL1D8bcu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

Pronóstico del clima para Michoacán

El jueves 24 de septiembre se espera una probabilidad de 80% de lluvias. La temperatura mínima se espera de 26 °C a la máxima de 34 °C.

El viernes 25 de septiembre será un día con fuertes presipitaciones durante todo el día. Con una mínima de 26 °C a la máxima de 34 °C.

Y para el sábado se esperan las mismas condiciones para la mañana, tarde y noche por el desarrollo del huracán "Polo".