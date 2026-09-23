EN VIVO: Huracán “Polo” de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre

¿Dónde está el huracán "Polo"? Actualmente el fenómeno es categoría 4, se localiza a 240 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km de Manzanillo, Colima. Por ahora genera lluvias intensas en Jalisco, Guerrero, Colima y Michoacán.

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