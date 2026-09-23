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EN VIVO: Huracán “Polo” de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre

¿Dónde está el huracán “Polo? Esto es todo sobre la trayectoria, los estados afectados y en qué zonas se mantienen las alertas.

EN VIVO: Huracán “Polo” de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre
¿Dónde está el huracán “Polo”?|Conagua

Escrito por: Jimena Romero

¿Dónde está el huracán "Polo"? Actualmente el fenómeno es categoría 4, se localiza a 240 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km de Manzanillo, Colima. Por ahora genera lluvias intensas en Jalisco, Guerrero, Colima y Michoacán.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.

EN VIVO: Huracán "Polo" de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre

Mantienen Alerta Amarilla en Guerrero y Michoacán por el Huracán "Polo"

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la Alerta Amarilla de peligro medio para el suroeste de Guerrero, así como para el sur y suroeste de Michoacán, ante los continuos efectos del huracán "Polo".

Aunque el ciclón comienza a alejarse de forma paulatina, las autoridades piden no bajar la guardia.

Huracán "Polo" comienza a alejarse de las costas mexicanas, pero mantendrá tormentas y oleaje

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán "Polo" ha empezado a alejarse de las costas del Pacífico.

A pesar de esto, se mantiene activo un aviso por efectos de tormenta tropical para las costas de Guerrero, Michoacán y Colima

Huracán "Polo": mar embravecido y riesgo de deslaves e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen activas las alertas en el Pacífico mexicano ante el embate del huracán "Polo".

Se prevé oleaje extremo de hasta 9 metros, lluvias intensas, crecida de ríos, desbordamientos y deslaves en zonas vulnerables.

- Zona de prevención por vientos de tormenta tropical: Desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

- Zona de vigilancia por tormenta tropical: Desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Playas vacías y preparativos de emergencia en Colima por el Huracán "Polo"

Aunque durante las primeras horas del día prevaleció una relativa calma, municipios costeros de Colima como Tecomán, Armería y Manzanillo reforzaron sus medidas de protección ante la proximidad del huracán "Polo".

Las playas tecomenses amanecieron desiertas tras la orden de suspender todo tipo de actividades turísticas, deportivas y recreativas. Comerciantes y prestadores de servicios comenzaron a colocar barricadas de costales de arena y protecciones en sus locales para evitar afectaciones por el fuerte oleaje e inundaciones.

Edgar Galicia nos presenta el panorama en vivo

Acapulco en alerta: habilitan 64 refugios y suspenden clases por el Huracán "Polo"

Aunque el huracán "Polo" bajó a categoría 4, se mantiene un embate constante en la franja costera de Guerrero con fuertes vientos, lloviznas e intenso oleaje.

Como medida preventiva, Protección Civil activó 64 refugios temporales en Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. Además, la Secretaría de Educación de Guerrero confirmó la suspensión de clases para este miércoles 23 de septiembre en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Sierra, Costa Chica y la Montaña.

Huracán "Polo" se degrada a categoría 4

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán "Polo" se ha degradado a categoría 4.

Se ubica a 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 240 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h.

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