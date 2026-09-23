EN VIVO: Huracán “Polo” de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre
¿Dónde está el huracán “Polo? Esto es todo sobre la trayectoria, los estados afectados y en qué zonas se mantienen las alertas.
¿Dónde está el huracán "Polo"? Actualmente el fenómeno es categoría 4, se localiza a 240 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km de Manzanillo, Colima. Por ahora genera lluvias intensas en Jalisco, Guerrero, Colima y Michoacán.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.
EN VIVO: Huracán "Polo" de categoría 4 amenaza a México | Trayectoria, estados afectados y alerta por lluvias hoy 23 de septiembre
Mantienen Alerta Amarilla en Guerrero y Michoacán por el Huracán "Polo"
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la Alerta Amarilla de peligro medio para el suroeste de Guerrero, así como para el sur y suroeste de Michoacán, ante los continuos efectos del huracán "Polo".
Aunque el ciclón comienza a alejarse de forma paulatina, las autoridades piden no bajar la guardia.
𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026
🟨 #AlertaAmarilla | Peligro Medio
Suroeste de #Guerrero; Sur y Suroeste de #Michoacán.
🟩 #AlertaVerde | Peligro Bajo
Sureste y Sur de #Guerrero; Centro, Oeste y Sur de #Colima.
🟦 #AlertaAzul | Peligro Muy Bajo
Este, Noroeste y Centro de #Guerrero;… pic.twitter.com/db1LfrwmmH
Huracán "Polo" comienza a alejarse de las costas mexicanas, pero mantendrá tormentas y oleaje
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán "Polo" ha empezado a alejarse de las costas del Pacífico.
A pesar de esto, se mantiene activo un aviso por efectos de tormenta tropical para las costas de Guerrero, Michoacán y Colima
Huracán "Polo": mar embravecido y riesgo de deslaves e inundaciones
El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen activas las alertas en el Pacífico mexicano ante el embate del huracán "Polo".
Se prevé oleaje extremo de hasta 9 metros, lluvias intensas, crecida de ríos, desbordamientos y deslaves en zonas vulnerables.
- Zona de prevención por vientos de tormenta tropical: Desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
- Zona de vigilancia por tormenta tropical: Desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.
Playas vacías y preparativos de emergencia en Colima por el Huracán "Polo"
Aunque durante las primeras horas del día prevaleció una relativa calma, municipios costeros de Colima como Tecomán, Armería y Manzanillo reforzaron sus medidas de protección ante la proximidad del huracán "Polo".
Las playas tecomenses amanecieron desiertas tras la orden de suspender todo tipo de actividades turísticas, deportivas y recreativas. Comerciantes y prestadores de servicios comenzaron a colocar barricadas de costales de arena y protecciones en sus locales para evitar afectaciones por el fuerte oleaje e inundaciones.
Edgar Galicia nos presenta el panorama en vivo
¡PLAYAS DESIERTAS Y BARRICADAS EN #COLIMA! #Tecomán y zonas costeras bajo la amenaza del Huracán 'Polo'— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026
A pesar de una aparente calma en las primeras horas del día, las autoridades y habitantes de Colima se alistan para el embate del Huracán Polo.
Las famosas playas de Tecomán… pic.twitter.com/JZd5f2NPZi
Acapulco en alerta: habilitan 64 refugios y suspenden clases por el Huracán "Polo"
Aunque el huracán "Polo" bajó a categoría 4, se mantiene un embate constante en la franja costera de Guerrero con fuertes vientos, lloviznas e intenso oleaje.
Como medida preventiva, Protección Civil activó 64 refugios temporales en Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. Además, la Secretaría de Educación de Guerrero confirmó la suspensión de clases para este miércoles 23 de septiembre en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Sierra, Costa Chica y la Montaña.
¡#ACAPULCO EN ALERTA! Huracán 'Polo' amenaza a #Guerrero en Categoría 4: Habilitan 64 refugios y suspenden clases— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026
Embate constante en la franja costera. Pese a pasar a Categoría 4, Polo mantiene su avance lento e intensos vientos con lloviznas en el puerto de Acapulco.
Ante el… pic.twitter.com/91XeB3n6fH
Huracán "Polo" se degrada a categoría 4
El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán "Polo" se ha degradado a categoría 4.
Se ubica a 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 240 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h.
🌀El #Huracán #Polo de categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Refuerza la probabilidad de #Lluvias intensas en zonas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/QGH5FpcN0O— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026