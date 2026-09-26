EN VIVO: Huracán “Polo” se mantiene en categoría 5; esta es su trayectoria y los estados que tendrán lluvias HOY 26 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Además, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

En Baja California Sur se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.