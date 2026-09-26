  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

EN VIVO: Huracán “Polo” se mantiene en categoría 5; esta es su trayectoria y los estados que tendrán lluvias HOY 26 de septiembre

“Polo” mantiene su trayectoria hacia el noroeste de México; CONAGUA reporta lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, además de fuertes precipitaciones en BCS.

Huracán “Polo”
Huracán “Polo” baja a categoría 4 y se acerca a Baja California Sur|CONAGUA

Escrito por: Andrea Zárate

En este EN VIVO te contamos la ubicación del huracán "Polo", su trayectoria, los estados que podrían registrar lluvias, viento y oleaje, así como las actualizaciones de las autoridades durante este sábado.

Huracán "Polo": trayectoria, ubicación y estados afectados por fuertes lluvias este 26 de septiembre

Lluvias intensas también afectan a otros estados

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Además, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

En Baja California Sur se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

Huracán Polo se mantiene como categoría 5

El huracán "Polo" se mantiene como un sistema de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y continúa avanzando por el océano Pacífico, mientras se aproxima a la zona de Baja California Sur.

De acuerdo con la información más reciente de CONAGUA, el ciclón se localiza a 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tags relacionados
Huracanes Desastres naturales Clima y Medio Ambiente