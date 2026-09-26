EN VIVO: Huracán “Polo” se mantiene en categoría 5; esta es su trayectoria y los estados que tendrán lluvias HOY 26 de septiembre
“Polo” mantiene su trayectoria hacia el noroeste de México; CONAGUA reporta lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, además de fuertes precipitaciones en BCS.
En este EN VIVO te contamos la ubicación del huracán "Polo", su trayectoria, los estados que podrían registrar lluvias, viento y oleaje, así como las actualizaciones de las autoridades durante este sábado.
Huracán "Polo": trayectoria, ubicación y estados afectados por fuertes lluvias este 26 de septiembre
Lluvias intensas también afectan a otros estados
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Además, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.
En Baja California Sur se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.
Huracán Polo se mantiene como categoría 5
El huracán "Polo" se mantiene como un sistema de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y continúa avanzando por el océano Pacífico, mientras se aproxima a la zona de Baja California Sur.
De acuerdo con la información más reciente de CONAGUA, el ciclón se localiza a 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
🚩Boletín #SIATCT no. 12 🚩#Huracán categoría 5 🌀 #Polo— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 26, 2026
⚠️ Polo mantiene categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.
📍 A 685 km al oeste-suroeste de Cabo… pic.twitter.com/oeC8o5qBCQ