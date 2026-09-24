“Polo” ya es el segundo huracán más poderoso de la historia en el Pacífico: Estos son los 4 ciclones categoría 5 que han impactado a México

El océano Pacífico vuelve a sorprender a los especialistas con la formación de un sistema muy fuerte. En las últimas horas, "Polo" pasó de tormenta tropical a un temible huracán categoría 5 en un lapso menor a un día. Con este desarrollo, ya se ubica como el segundo más poderoso en la historia de la región.

¿Cuáles han sido los cuatro ciclones de esta magnitud que han puesto en alerta al país y las razones detrás de su fuerza?

El seguimiento permite monitorear la trayectoria de los sistemas en el Pacífico.

"Polo" alcanza ráfagas de 350 kilómetros por hora

En menos de 24 horas, el huracán "Polo" escaló hasta la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con los reportes oficiales, el fenómeno tiene ráfagas de viento de hasta 350 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el segundo ciclón más potente registrado en el Pacífico oriental.

Cuatro gigantes de categoría 5 en el Pacífico

En los últimos 29 años, solo cuatro ciclones de esta fuerza han impactado o amenazado directamente las costas del Pacífico mexicano:



Linda (1997): Registro vientos sostenidos de 295 km/h.

Registro vientos sostenidos de 295 km/h. Patricia (2015): Alcanzó rachas de hasta 400 km/h.

Alcanzó rachas de hasta 400 km/h. Otis (2023): Se intensificó en menos de 12 horas alcanzando 270 km/h.

Se intensificó en menos de 12 horas alcanzando 270 km/h. Polo (2026): Se sumó a la lista tras su rápida evolución.

🌊🌀 Estamos en temporada de #huracanes, por lo que es importante conocer sus efectos de acuerdo con su categoría. Si vives en una zona de peligro, recuerda mantenerte alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades.



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Los huracanes toman fuerza cada vez más rápido

Lo que más llama la atención de los expertos es la rapidez con la que estos fenómenos toman fuerza. Mientras que "Otis" rompió récord al pasar de tormenta a categoría 5 en menos de 12 horas, "Polo" logró esa misma aceleración en menos de un día, ubicándose muy cerca de las costas de Colima y Michoacán.

El fenómeno de "El Niño" y el agua caliente

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM dicen que la temperatura del agua es el motor de estos sistemas. Durante los años de "Linda", "Patricia", "Otis" y ahora "Polo", la presencia del fenómeno de "El Niño" provocó capas gruesas de agua cálida en la superficie, alimentando la fuerza de los vientos.

Un comportamiento similar al huracán "Linda"

A diferencia de "Patricia" y "Otis", que tocaron tierra dejando graves daños, "Polo" se mantiene por ahora con un comportamiento similar al de Linda en 1997, moviéndose cerca a las costas pero sin impactar directamente el territorio nacional.