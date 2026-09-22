Así fue la poderosa y rápida intensificación del huracán “Polo”; ¿a qué categoría podría llegar?

El huracán "Polo" sorprendió por la velocidad con la que comenzó a ganar fuerza frente a las costas del Pacífico mexicano; lo que hasta hace poco era una tormenta tropical ya se convirtió en huracán y el pronóstico apunta a una intensificación todavía mayor durante las próximas horas.

La previsión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla un escenario particularmente relevante: Polo podría llegar a categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, entre el miércoles y el jueves, cuando se encuentre cerca de las costas de Michoacán y Colima.

"Polo" podría convertirse en huracán categoría 5

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, explicó que el fortalecimiento de Polo podría ser rápido.

De acuerdo con el pronóstico expuesto por el funcionario, el ciclón pasaría a categoría 2 durante la tarde o noche de este lunes. Para el martes alcanzaría la categoría 3 y posteriormente podría convertirse en categoría 4 durante la tarde.

El siguiente salto sería el más importante: entre miércoles y jueves, Polo podría alcanzar la categoría 5.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) también advirtió que el sistema continuará intensificándose rápidamente mientras permanece frente a las costas de México.

🚨#IMPORTANTE | El #Huracán #Polo se intensifica a categoría 2 mientras avanza por el Pacífico.



Advierten que su amplia circulación provocará lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



Vía @conagua_clima



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Una trayectoria que podría cambiar frente a México

Según lo señalado por Vázquez Romaña, el comportamiento de Polo podría ser “errático”, ya que se espera que realice un giro y, por ahora, no se contempla que el centro del ciclón ingrese directamente a tierra.

La previsión del NHC apunta a que "Polo" podría mantener un desplazamiento lento hacia el este o sureste durante la noche de este lunes. Posteriormente, a partir del martes por la noche, se espera un viraje hacia el oeste-noroeste o noroeste.

Con ese movimiento, el núcleo del huracán podría permanecer cerca de la costa suroeste de México durante varios días y desplazarse frente a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

“Es un evento que va a durar casi toda la semana con afectaciones en el Pacífico mexicano”, explicó el coordinador del SMN, quien también señaló que los efectos podrían sentirse debido a la cercanía del ciclón con la costa.

Lluvias intensas y oleaje: los principales efectos

Aunque "Polo" no impactara directamente en territorio mexicano, las condiciones asociadas al huracán ya representan un escenario de atención para varios estados.

En las próximas horas se pronostican lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima.

Además de las precipitaciones, el sistema generará vientos y oleaje elevado en zonas del Pacífico mexicano.

El pronóstico contempla que las lluvias se mantengan durante varios días, con especial atención en Michoacán, Colima y Jalisco, donde podrían presentarse precipitaciones intensas durante aproximadamente tres días.

Las autoridades también advierten que la acumulación de agua puede incrementar los niveles de ríos y arroyos y favorecer desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

¿Qué estados deben mantenerse atentos por "Polo"?

La zona de vigilancia establecida por Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, se extiende desde Técpan de Galeana, en Guerrero, hasta Punta San Telmo, en Michoacán.

El panorama previsto coloca bajo especial atención a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, estados donde los efectos del ciclón podrían sentirse aun cuando el centro de Polo permanezca frente a la costa.

Por ello, Protección Civil y el SMN mantienen el llamado a la población para consultar los avisos oficiales y atender las recomendaciones correspondientes.