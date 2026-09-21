“Polo” evoluciona a huracán en el Pacífico: ¿Cuál es su ubicación y trayectoria?

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos comunicó este lunes 21 de septiembre de la intensificación de la tormenta tropical "Polo" a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico.

Por ahora se prevén lluvias intensas en cinco estados de México.

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