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“Polo” evoluciona a huracán en el Pacífico: ¿Cuál es su ubicación y trayectoria?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó la intensificación de la tormenta “Polo” a huracán; esto es todo sobre el fenómeno.

“Polo” se intensifica a huracán categoría 1 mientras avanza en el Pacífico
Ya provoca lluvias en México | NOAA

Escrito por: Jimena Romero

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos comunicó este lunes 21 de septiembre de la intensificación de la tormenta tropical "Polo" a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico.

Por ahora se prevén lluvias intensas en cinco estados de México.

En Azteca Noticias te brindamos toda la información de este fenómeno meteorológico para que te mantengas informado.

"Polo" se intensifica a huracán en el Pacífico: ¿Cuál es su ubicación y trayectoria?

¿Dónde está el huracán "Polo"?

El centro del huracán "Polo" se ubica a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Huracán "Polo" provoca lluvias

Los estados que, por ahora, están sitiendo los efectos del huracán "Polo" son:
- Oaxaca
- Michoacán
- Guerrero
- Jalisco
- Colima

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