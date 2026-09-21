“Polo” evoluciona a huracán en el Pacífico: ¿Cuál es su ubicación y trayectoria?
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó la intensificación de la tormenta “Polo” a huracán; esto es todo sobre el fenómeno.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos comunicó este lunes 21 de septiembre de la intensificación de la tormenta tropical "Polo" a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico.
Por ahora se prevén lluvias intensas en cinco estados de México.
En Azteca Noticias te brindamos toda la información de este fenómeno meteorológico para que te mantengas informado.
Hurricane #Polo Advisory 4A (12 PM CST, Mon Sep 21): Polo Now a Hurricane. Forecast to Continue to Rapidly Intensify Offshore of Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo— NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 21, 2026
"Polo" se intensifica a huracán en el Pacífico: ¿Cuál es su ubicación y trayectoria?
¿Dónde está el huracán "Polo"?
El centro del huracán "Polo" se ubica a 305 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Huracán "Polo" provoca lluvias
Los estados que, por ahora, están sitiendo los efectos del huracán "Polo" son:
- Oaxaca
- Michoacán
- Guerrero
- Jalisco
- Colima