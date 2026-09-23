Huracán “Polo": categoría 5 en México, los ciclones que llegaron al máximo nivel de intensidad

El huracán "Polo" alcanzó este martes 22 de septiembre la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima de esta clasificación, mientras se desplazaba frente a las costas del Pacífico mexicano. Esta categoría ha golpeado a México en varias ocasiones.

"Polo" se localizó aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Su desplazamiento se mantenía frente a las costas del Pacífico, por lo que las autoridades continúan con su monitoreo de su evolución y trayectoria.

Los huracanes de categoría 5 que han impactado México

Antes de "Polo", CENAPRED registraba siete huracanes categoría 5 que habían impactado México: cinco provenientes del océano Atlántico y dos del Pacífico.

En el Atlántico se encuentran:



"Janet", en 1955

"Beulah, en 1967

"Anita", en 1977

"Gilbert", en 1988

"Dean", en 2007

En el Pacífico se encuentran:



"Patricia", en 2015

"Otis", en 2023

"Polo" alcanzó esta misma categoría frente a las costas mexicanas en el presente año, aunque su condición es distinta a la de los sistemas registrados por CENAPRED, ya que no ha tocado tierra en México.

"Gilbert", uno de los huracanes categoría 5 que impactó México

El huracán "Gilbert" azotó las costas de la península de Yucatán el 14 de septiembre de 1988. Posteriormente, cruzó el golfo de México y afectó el noreste del país.

El fenómeno dejó 225 personas fallecidas, 51 mil 610 damnificados y cerca de 140 mil personas evacuadas. También provocó daños en sectores como la navegación, las comunicaciones, los servicios urbanos y la infraestructura.

"Patricia" y "Otis", los categoría 5 del Pacifíco

En 2015, "Patricia" alcanzó la categoría 5 en el Pacífico. De acuerdo con la CENAPRED, este huracán tenía récord histórico de intensificación en México de 24 horas, antes de que "Otis" superara ese registro.

En octubre de 2023, "Otis" impactó Acapulco como categoría 5. El sistema pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, con un incremento de sus vientos de 64 a 270 kilómetros por hora.

¿Qué estados tienen efectos por "Polo"?

La circulación de "Polo" mantiene condiciones de lluvias en entidades del Pacífico. Protección Civil de Guerrero informó que se prevén lluvias moderadas a fuertes y puntualmente muy fuertes en varias regiones del estado.