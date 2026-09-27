¿Por qué la escala para monitorear huracanes se llama Saffir-Simpson?
Huracán Polo y Odalys amenazan el Pacífico de México; conoce qué es la escala Saffir-Simpson, cómo mide su intensidad y por qué es clave para saber el peligro de los fenómenos.
Cuando un huracán como "Polo" alcanza determinada intensidad frente al Pacífico mexicano, la categoría aparece de inmediato en las alertas meteorológicas; lo mismo ocurre con sistemas como Odalys; no obstante, detrás de los números que van del 1 al 5 existe una historia que comenzó hace más de medio siglo: ¿por qué esta escala se llama Saffir-Simpson?
El nombre corresponde a dos especialistas estadounidenses que participaron en su creación: Herbert Saffir, ingeniero especializado en construcción, y Robert Simpson, meteorólogo y entonces director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La escala fue formulada en 1969 y posteriormente adoptada en 1971.
¿Cuándo se creó la escala Saffir-Simpson?
La historia comenzó con Herbert Saffir, quien trabajó en una clasificación relacionada con los daños que podían provocar los vientos de los huracanes en las construcciones; el objetivo era contar con una referencia que permitiera estimar de manera más clara la capacidad destructiva de estos fenómenos.
Robert Simpson, entonces director del Centro Nacional de Huracanes (NOAA), incorporó a ese trabajo información relacionada con los efectos que podían acompañar a los huracanes. De esa colaboración surgió la escala que posteriormente recibió ambos apellidos.
La NOAA señala que fue formulada en 1969 y adoptada en 1971; posteriormente comenzó a utilizarse en los avisos públicos.
El nombre, por tanto, no corresponde a una denominación geográfica ni a una clasificación creada recientemente; es el apellido de los dos especialistas que participaron en el desarrollo de este sistema de medición.
¿Qué mide la escala Saffir-Simpson?
Aquí existe una precisión fundamental. Aunque las categorías suelen asociarse con el nivel general de peligro de un huracán, la escala Saffir-Simpson mide únicamente la velocidad máxima sostenida del viento.
La clasificación actual del Centro Nacional de Huracanes va de la categoría 1 a la 5. No incorpora directamente otros peligros asociados con un ciclón tropical, como la marejada ciclónica, las inundaciones provocadas por la lluvia o los tornados.
Esto significa que un huracán de menor categoría no necesariamente representa ausencia de peligro; la categoría describe la fuerza de sus vientos, mientras que otros efectos deben analizarse por separado.
¿Cuántas categorías tiene la escala Saffir-Simpson?
Son cinco categorías y cada una corresponde a un intervalo determinado de velocidad máxima sostenida del viento.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes y la información difundida por Conagua, la categoría 1 comienza en 119 kilómetros por hora; la categoría 2 va de 154 a 177 km/h; la categoría 3, de 178 a 208 km/h; la categoría 4, de 209 a 251 km/h, y la categoría 5 corresponde a vientos de 252 km/h o más.
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¿Qué significan las categorías de un huracán en la escala Saffir-Simpson?
La categoría permite dimensionar el potencial de daño asociado específicamente con la fuerza del viento.
La categoría 1 contempla vientos de 119 a 153 km/h; la 2, de 154 a 177 km/h; la 3, de 178 a 208 km/h; la 4, de 209 a 251 km/h, y la 5 comienza a partir de 252 km/h. El Centro Nacional de Huracanes considera como huracanes mayores a los de categorías 3, 4 y 5.
Pero la cifra no debe interpretarse como una medida absoluta de todos los peligros del fenómeno. Un huracán puede generar inundaciones, marejada ciclónica o tornados independientemente de la categoría que tenga en la escala. Por eso, en los avisos meteorológicos la categoría es sólo uno de los datos que permiten conocer el comportamiento y los riesgos asociados al sistema.