“Polo” y “Odalys” no están solos: Nuevo huracán en el Pacífico se intensifica de categoría

Los huracanes Polo, Odalys y Nolo han encendido las alarmas en el Pacífico por las fuertes lluvias que han provocado en México y Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los sistemas presentan diferentes trayectorias e intensidades, pues mientras Polo y Odalys se ubican cerca de las costas mexicanas, Nolo amenaza a Hawái.

Trayectoria e intensidad del huracán "Polo"

El huracán Polo se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 520 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 635 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

En su reporte más reciente, la CONAGUA informó que el fenómeno se desplaza a 17 km/h y registra vientos sostenidos de 220 km/h, con rachas que alcanzan los 270 km/h.

Entre los estados que podrían experimentar efectos relacionados con Polo se encuentran Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, la interacción con Odalys podría favorecer el ingreso de humedad hacia Baja California Sur y Sonora.

Trayectoria e intensidad del huracán "Odalys"

El huracán Odalys perdió intensidad y descendió a categoría 1, de acuerdo a la CONAGUA, ubicándolo a aproximadamente mil 440 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, y presentando vientos máximos sostenidos de 150 km/h.

Aunque su ubicación lo mantiene alejado de las costas mexicanas, modificará la circulación de Polo y aportará humedad, condiciones que podrían favorecer la presencia de lluvias en Baja California Sur y Sonora.

Trayectoria e intensidad del huracán "Nolo"

El tercer sistema activo en el Pacífico es el huracán Nolo, el cual alcanzó la categoría 2 este viernes 25 de septiembre, y se localiza a 281 kilómetros al sur de Isla Grande, en Hawái.

Cierran puertos debido al huracán “Polo”



La Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informa el cierre de puertos en el Océano Pacífico debido a las condiciones generadas por el huracán Polo.https://t.co/jnkQkVl0d6 pic.twitter.com/IbZO3SCgnn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2026

Registra vientos sostenidos de 165 km/h y podría fortalecerse durante el fin de semana.

Las autoridades de Hawái mantienen vigilancia ante el riesgo de precipitaciones intensas, inundaciones y vientos fuertes, por lo que el gobernador Josh Green declaró Estado Presidencial de Emergencia.