Huracán “Polo” y tormenta “Rachel” marcarán el clima en México; así será el pronóstico para este lunes

El huracán "Polo" y la tormenta tropical "Rachel" marcarán el clima en México este lunes 28 de septiembre, con lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas zonas del país; además, algunas entidades tendrán temperaturas de hasta 40 grados.

El mayor impacto se espera en Baja California Sur y Sonora, donde están pronosticadas las lluvias más intensas; "Polo" podría tocar tierra en la región central de Baja California Sur durante este lunes.

Pronóstico del Clima en México: ¿Dónde lloverá más este lunes?

Baja California Sur, principalmente en su zona centro, y Sonora, en costas y el sur, tendrán lluvias intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; mientras que Sinaloa, Chihuahua, Durango, Puebla y Veracruz tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes.

La lluvia también alcanzará al centro del país; en la Ciudad de México se pronostican chubascos, mientras que el Estado de México tendrá lluvias fuertes en el suroeste.

¿Qué estados tendrán viento y oleaje peligroso?

El viento será otro de los factores a considerar; Baja California Sur se pronostican vientos de hasta 200 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 230 y 250 kilómetros por hora.

En la costa de Sonora habrá vientos de hasta 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. Guerrero, Oaxaca y Michoacán también tendrán condiciones de viento importantes.

El oleaje más elevado se espera en Baja California Sur, con alturas de entre 8 y 10 metros; en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca podría alcanzar de 3 a 5 metros.

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#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que el huracán #Polo mantiene su desplazamiento hacia #BajaCaliforniaSur y se prevé un incremento en la intensidad de sus efectos.



Continúa el pronóstico de lluvias fuertes en regiones de #BajaCaliforniaSur e intensas en zonas de… pic.twitter.com/3ViNiRrl6T — Conagua (@conagua_mx) September 28, 2026

¿También hará calor en México?

Sí. Mientras varias regiones enfrentarán lluvias, el noreste y el oriente del país, además de la península de Yucatán, mantendrán un ambiente caluroso a muy caluroso.

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex este lunes?

En la Ciudad de México se espera una mañana de cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco a templado; por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Para la capital se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. En el Estado de México, las lluvias serán más fuertes en el suroeste y podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad.