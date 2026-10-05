¿A dónde se dirige el huracán “Rachel”? Se degrada a categoría 1 pero mantendrá alto oleaje y lluvias en el Pacífico

El huracán "Rachel" empieza a perder intensidad y avanza sobre las aguas del Océano Pacífico. Después de alcanzar categorías mayores en días pasados, el fenómeno meteorológico ha bajado a categoría 1 y tiene una trayectoria constante que lo aleja cada vez más de las costas mexicanas.

A pesar de su gran distancia con México, sus efectos y circulación todavía provocan oleaje elevado y algunas lluvias en la península de Baja California y entidades del occidente.

Esto se espera del huracán "Rachel" para hoy.

¿Cuál es la ubicación del huracán "Rachel"?

El sistema muestra debilidad en sus vientos. Para este lunes 5 de octubre se localiza a 655 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 140 km/h con ráfagas de hasta 170 km/h.

Durante el transcurso del 6 y 7 de octubre mantendrá la categoría 1 y va a avanzar hacia aguas más frías.

Oleaje elevado por el huracán "Rachel"

A pesar de que se está alejando, la masa de agua que se mueve por el ciclón va a provocar oleaje elevado de hasta 2.5 a 3.5 metros de altura en los litorales de Baja California Sur.

Protección Civil recomienda cautela a las actividades pesqueras y turísticas en las playas de la zona sur de la península.

Mar picado en cuatro estados de México por "Rachel"

Las marejadas del huracán también afectarán las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, donde se pronostica un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Se espera que este efecto vaya disminuyendo con el avance de los días conforme el sistema siga alejándose.

¿Huracán "Rachel" bajará a tormenta tropical?

El pronóstico del Servicio Meteorológico indica que el ciclón seguirá en la categoría 1 de huracán hasta el mediodía del 7 de octubre, cuando se ubique a más de mil kilómetros de Punta Eugenia.

Para las primeras horas del 8 de octubre perderá la fuerza de sus vientos para convertirse en tormenta tropical a mil 120 kilómetros del territorio nacional.

Recomendaciones para los que navegan en los mares

El Sistema Nacional de Protección Civil pide a la población general y a los embarcaderos atender los avisos oficiales emitidos en cada entidad.

Se pide extremar precauciones en la navegación marítima por el riesgo de marejadas antes de que el fenómeno se aleje por completo.