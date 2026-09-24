Huracán “Polo": mar ya alcanzó restaurantes por fuerte oleaje en Colima | VIDEO

La cercanía del huracán “Polo” ya se refleja en las condiciones de las costas de Colima, donde el fuerte oleaje mantiene en alerta a habitantes, comerciantes y prestadores de servicios.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, el mar comenzó a avanzar hacia establecimientos ubicados en la costa e incluso las olas ya cruzan algunos restaurantes, una situación que genera preocupación entre quienes permanecen en estas zonas.

Los habitantes señalan que las condiciones podrían empeorar conforme continúe la influencia del ciclón, por lo que las autoridades mantienen medidas preventivas en distintos puntos de la entidad.

Cierran playas de Colima por el paso de “Polo”

Ante el riesgo que representan el oleaje elevado y las condiciones generadas por el huracán, algunas playas de Colima fueron cerradas y se suspendieron actividades en zonas costeras.

En municipios como Tecomán, Armería y Manzanillo se han reforzado las medidas de protección debido a la cercanía del fenómeno. Desde las primeras horas, habitantes y comerciantes comenzaron a prepararse ante el avance del oleaje, colocando protecciones y costales de arena en algunos establecimientos.

#AlMomento | Así los efectos del huracán '#Polo' en playas de #Colima, el mar comenzó a invadir algunos negocios.



Desde el punto afectado reporta @Galicia_Edgar https://t.co/9DPrcid6gL pic.twitter.com/Y1lps45WX7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

“Polo” cambia su trayectoria y apunta hacia Baja California Sur

Además de las condiciones que actualmente se registran en las costas del Pacífico, otro de los puntos de atención es la trayectoria que seguirá el huracán durante los próximos días.

El pronóstico más reciente contempla que “Polo” continúe desplazándose hacia el noroeste y se aproxime al extremo sur de Baja California Sur durante el fin de semana. Incluso existe un escenario que plantea la posibilidad de que el ciclón ingrese a territorio mexicano por el norte de la península a principios de la próxima semana.⁠

Sin embargo, este posible impacto todavía no está confirmado, ya que la trayectoria de los ciclones puede modificarse conforme avanza el sistema.

Por ahora, la atención permanece puesta en las costas de Colima, donde habitantes reportan que el mar ya está alcanzando restaurantes y otros establecimientos, mientras las autoridades mantienen medidas preventivas ante los efectos del huracán “Polo”.