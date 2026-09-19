OFICIAL: El mensaje exacto de la alerta que llegará a tu celular por el Simulacro hoy 19 de septiembre; ¿necesito tener saldo o datos?

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, las autoridades de Protección Civil probarán el sistema de alerta sísmica en los teléfonos celulares. En Azteca Noticias te decimos el mensaje exacto que llegará y los requisitos para que llegue a tu dispositivo.

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Si tu equipo es compatible, recibirás una notificación directa en la pantalla con sonido e información del ejercicio.

El mensaje que aparecerá en la pantalla de tu teléfono el 19 de septiembre

La notificación de alerta sísmica no requerirá que descargues ninguna aplicación ni que abras un enlace web.

En la pantalla de tu dispositivo móvil desplegará el siguiente aviso: "ESTO ES UN SIMULACRO, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, ESTO ES UN SIMULACRO".

Requisitos para que tu celular reciba el mensaje el 19 de septiembre

Para que la alerta entre correctamente a tu teléfono durante el simulacro, tu dispositivo debe cumplir con una serie de características básicas:



Estar encendido y con señal: Debe estar conectado a las redes móviles

Debe estar conectado a las Sistema operativo al día: Tener el sistema operativo actualizado y sin modificaciones de fábrica.

¿Necesitas datos o saldo para que la alerta sísmica suene en tu celular?

Las autoridades aclararon que la recepción de este mensaje de prueba es completamente gratuita para todos los usuarios.

No es necesario que cuentes con un paquete de datos activo, saldo disponible ni conexión a una red Wi-Fi para que la notificación se despliegue en la pantalla.

¿A qué hora sonará la alerta en el Simulacro Nacional?

El ejercicio se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

En ese momento exacto, la Coordinación Nacional de Protección Civil enviará la señal para que los dispositivos móviles de la población empiecen a emitir la alerta programada.

El sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, los equipos compatibles 📲 podrán recibir el mensaje de alertamiento por telefonía celular 🔔 como parte del #SegundoSimulacroNacional2026.



¡No te alarmes! Infórmate y participa en el ejercicio… pic.twitter.com/KqxVNwk2Ee — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 7, 2026

Registra tu inmueble para participar en Simulacro

Si quieres registrar tu vivienda, escuela o centro de trabajo para sumarte formalmente a la dinámica preventivo, la plataforma oficial del gobierno mantiene abiertas sus inscripciones.

Puedes ingresar a la página web de Protección Civil o escanear el código QR que se difundió en la convocatoria oficial para dar de alta tu inmueble antes de la fecha programada.