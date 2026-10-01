Alerta en el Pacífico por Huracán “Rachel”: Cierran puertos por fuertes lluvias y oleaje violento; zonas afectadas

El huracán "Rachel" se intensificó a Categoría 2 en las últimas horas en las costas del Pacífico, obligando a las autoridades a tomar medidas preventivas. Ante el peligro de tormentas severas, se anunció el cierre de puertos en distintas regiones de México.

El fenómeno climatológico estará acompañado de lluvias con intervalos de chubascos fuertes, y algunas tormentas puntuales.

¿Cuál es la trayectoria del Huracán "Rachel"?

El huracán "Rachel" se localiza a 184 kilómetros al este noreste de Isla Socorro, Colima y a 388 kilómetros al sur del Cabos San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que "Rachel" alcance la Categoría 3 en las próximas 12 a 18 horas, desplazándose hacia el oeste-noroeste sobre las Revillagigedo; se recomienda tomar precauciones.

Puertos cerrados por el Huracán "Rachel" en México

¡Atención! La Secretaría de Marina compartió la lista de los puertos cerrados a la navegación este 1 de octubre 2025 debido al paso del huracán "Rachel" por México.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, así como mantenerse atentos ante la posible crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.

Cierre a la navegación mayor:



Manzanillo, Colima

San Blas, Nay.

Cierre a la navegación menor:



Baja California Sur: Pto. Cabo San Lucas, Pto. San José del Cabo

Nayarit: Pto. San Blas, Pto. Nuevo Vallarta, Pto. La Cruz de Huanacaxtle.

Jalisco: Pto. Vallarta, Pto. Barra de Navidad.

Michoacán: Pto. Lázaro Cárdenas.

Apertura a la navegación mayor:



Michoacán: Pto. Lázaro Cárdenas.

Guerrero: Pto. Zihuatanejo.

Apertura a la navegación Menor:



Guerrero: Pto. Zihuatanejo, Pto. Marqués.

#MarinaTeInforma #Rachel ha evolucionado a huracán categoría 2 en el Pacífico, se localiza a 184 km al este noreste de Isla Socorro, Colima y a 388 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 157 km/h con rachas de 194 km/h. Se desplaza al oeste -noroeste con una… pic.twitter.com/Rxl89erBxB — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 1, 2026

Lluvias y tormentas por el huracán Rachel: Estados afectados este 1 de octubre

El paso del huracán "Rachel" por las costas del Pacífico provocarán lluvias con intervalos de chubascos fuertes, con tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas, en las siguientes regiones de México este 1 de octubre:



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerreo

Oaxaca

¿Cuándo perderá fuerza el huracán "Rachel"?

Se espera que el fenómeno climatológico comience a degradarse a categoría 2 a partir del mediodía del sábado 3 de octubre, alejándose de las costas mexicanas.

Para el 6 de octubre se ubicará a más de 800 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro ya como huracán categoría 1, entrando en aguas más frías.