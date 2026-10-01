Huracán “Rachel” se intensifica a categoría 2: Esta es su trayectoria y los estados provocará lluvias muy fuertes hoy 1 de octubre

El fenómeno meteorológico "Rachel" sigue su paso por aguas del Océano Pacífico. Durante la madrugada de este jueves 1 de octubre la Comisión Nacional del Agua confirmó que el huracán subió a categoría 2 con una ubicación a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su trayectoria va a seguir con el ingreso de humedad, tormentas y oleaje elevado.

Esto es lo que debes de saber del paso del huracán "Rachel" y lo que provocará en México.

Estados con alerta de lluvias por huracán "Rachel"

La circulación del huracán "Rachel" reforzará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, todo Nayarit y el oeste de Jalisco.

Estas lluvias podrían provocar encharcamientos o inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.

Vientos y oleaje por huracán "Rachel"

Las costas del sur de Baja California Sur tendrán vientos de 40 a 50 km/h con rachas que alcanzarán entre 60 y 70 km/h, además de un oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura.

En Sinaloa, Nayarit y Jalisco se pronostican rachas de 40 a 60 km/h y olas de 3 a 4 metros.

Huracán "Rachel" subirá a categoría 3

El pronóstico dice que "Rachel" va a seguirintensificándose en el mar. Para las primeras horas del 2 de octubre alcanzará la categoría 3 como huracán mayor con vientos de 185 km/h y rachas de 220 km/h a 340 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Seguirá con esa potencia durante casi 24 horas mientras avanza al suroeste de la península.

#Rachel se intensifica a #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson, a 370 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur y a 430 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes #Jalisco. Más info en https://t.co/VVYNAkgh8w ⬇️ pic.twitter.com/lOwbbB14O3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

¿Cuándo perderá fuerza el huracán "Rachel"?

A partir del mediodía del 3 de octubre, el huracán va a empezar a degradarse a categoría 2 en lo que se va alejando de las costas mexicanas.

Para el 6 de octubre se ubicará a más de 800 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro ya como huracán categoría 1, entrando en aguas más frías.