Huracán “Simon” se degrada a categoría 1 este martes 13 de octubre: Dónde está y qué estados afectará hoy

El huracán "Simon" perdió fuerza en las últimas horas y ahora se mueve como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Nayarit.

Aunque su intensidad disminuyó tras alcanzar una intensidad alta, su paso todavía deja lluvias, rachas de viento y marejada en costas del Océano Pacífico.

Esto es lo que debes de saber del huracán "Simon" y las zona que se mantienen bajo vigilancia por sus efectos.

Dónde está el huracán "Simon" este martes 13 de octubre

El centro del huracán "Simon" está frente a costas del occidente de México. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno está a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Actualmente se mueve al noroeste a una velocidad de 6 km/h.

#Simon se localiza a 155 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, como #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Más información sobre su ubicación, en el gif pic.twitter.com/HHHhEYHc7I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

¿En qué estados va a llover hoy por el huracán "Simon"?

A pesar de que el huracán se degradó a categoría 1 con vientos máximos de 150 km/h y rachas de 185 km/h, la ciriculación del ciclón va a provocar lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Sinaloa y en la costa y oeste de Nayarit.

También se pronostican lluvias puntuales fuertes en las regiones norte, centro y sur de Jalisco.

¿Qué zonas deben estar alerta por el huracán "Simon"?

Las autoridades del Meteorológico siguen vigilando los efectos provocados por el huracán en las Islas Marías, Nayarit. También hay áreas donde también mantienen especial atención, desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, además de vientos de tormenta tropical que van desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa.

Vientos fuertes y oleaje alto en las costas de México

El paso de este ciclón provoca condiciones complicadas en playas de México. Se pronostican vientos de 40 a 50 km/h con rachas que pueden alcanzar los 60 a 70 km/h, acompañados de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Nayarit y en las zonas centro y sur de Sinaloa.

Recomendaciones de Protección Civil por huracán "Simon"

Por la presencia de lluvias y marejada, el Sistema Nacional de Protección Civil pide a la ciudadanía tomar precauciones al pasar por zonas de riesgo, evitar cruzar arroyos y mantenerse informada por los canales oficiales de cada estado.