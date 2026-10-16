Trudy toma fuerza frente a México y ya es huracán categoría 2: Guerrero y Oaxaca, bajo amenaza

El huracán Trudy ganó fuerza frente a las costas del Pacífico mexicano y alcanzó la categoría 2 durante la noche de este jueves 15 de octubre. El sistema mantiene en alerta a Guerrero y Oaxaca por las lluvias intensas que podría provocar, mientras Michoacán también se prepara para precipitaciones fuertes.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 21:00 horas Trudy se encontraba a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 km/h. Se desplazaba hacia el nor-noroeste a 11 km/h y se prevé que continúe intensificándose rápidamente.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Trudy?

La circulación del huracán provocará lluvias de distinta intensidad en tres estados del Pacífico:



Guerrero: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

Oaxaca: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

Michoacán: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

En las costas de Guerrero y Oaxaca también se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura.

#Trudy se intensificó a #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson y seguirá intensificándose rápidamente. Más información en ⬇️ https://t.co/ckbyh6PIPa https://t.co/nfe6Oc8GrD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy y qué zonas están bajo vigilancia?

A las 21:00 horas, Trudy se ubicaba a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de su posición al suroeste de Acapulco.

Conagua modificó la zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. También mantiene una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Zihuatanejo, Guerrero.

La evolución del sistema podría modificar las condiciones en las próximas horas, por lo que se recomienda seguir los avisos oficiales.

¿Qué riesgos provocarán las lluvias de Trudy?

Las precipitaciones podrían generar inundaciones en zonas bajas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas vulnerables.

Ante este panorama, las autoridades piden evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse lejos de cauces y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras y zonas con antecedentes de inundaciones.

¿La tormenta tropical Simón también afectará a México?

Por ahora, la tormenta tropical Simón no genera efectos en territorio mexicano.

A las 21:00 horas se encontraba aproximadamente a 310 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 405 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Registraba vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 4 km/h.