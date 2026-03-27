¿Freno a la tecnología? AIMX alerta que regulación de IA afectará innovación en México

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) lanzó una advertencia institucional sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo. Aunque la organización reconoce la necesidad de proteger a los artistas frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA), advierte que la redacción actual del proyecto legislativo contiene riesgos que podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la competitividad digital de México.

De acuerdo con el análisis técnico de la AIMX, la reforma, tal como está planteada en el Poder Legislativo, podría provocar efectos no previstos en el ecosistema tecnológico y creativo del país.

Cargas operativas y el reto del consentimiento

Uno de los puntos que más preocupa a la industria es el modelo de consentimiento previsto. La iniciativa exige autorizaciones específicas y reiteradas para el uso de imagen y voz, lo que, según la Asociación, resulta de difícil implementación en entornos digitales escalables.

Esta exigencia podría traducirse en cargas operativas excesivas para sectores como la publicidad digital, las plataformas tecnológicas y la producción audiovisual. La AIMX señala que estas medidas podrían ser incompatibles con el principio de proporcionalidad normativa, complicando la operación diaria de las empresas que utilizan herramientas de IA.

Conceptos ambiguos y riesgos para la libertad de expresión

La Asociación identifica que la falta de definiciones precisas en la ley genera un "vacío" que aumenta el riesgo de controversias legales. Entre los puntos críticos señalados se encuentran:



Falta de excepciones claras: La iniciativa no contempla salvaguardas para la parodia, la sátira, el uso informativo o educativo, lo que podría vulnerar la libertad de expresión

La iniciativa no contempla salvaguardas para la parodia, la sátira, el uso informativo o educativo, lo que podría vulnerar la Geolocalización: Se advierten riesgos adicionales en materia de privacidad por el uso de tecnologías de ubicación asociadas a artistas e intérpretes.

Se advierten riesgos adicionales en materia de privacidad por el uso de tecnologías de ubicación asociadas a artistas e intérpretes. Freno a la inversión: Una regulación con altas cargas ex ante incidiría negativamente en la atracción de capitales para las industrias tecnológicas nacionales.

El llamado: Un equilibrio entre protección e innovación

Ante este escenario, la AIMX hizo un llamado respetuoso al Congreso para abrir espacios de diálogo técnico. La propuesta es construir un marco regulatorio que proteja los derechos laborales y autorales de los artistas sin que esto se convierta en un incentivo negativo para el desarrollo de la IA en México.

"Es posible construir un marco que proteja eficazmente a los artistas y, simultáneamente, promueva la innovación y la competitividad de México en la economía digital global", sentenció la Asociación, reiterando su disposición para colaborar en una regulación que distinga claramente entre el uso indebido de contenidos y el desarrollo tecnológico legítimo.